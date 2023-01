“Transferir lo que escuchamos en el vestuario”

MilanNews.it

© Foto por © DANIELE MASCOLO

El centrocampista del Milán Tommaso Pobega, en el encuentro Milán-Turín previo a la Copa de Italia, se refirió a las palabras de Calabria tras la Roma, quien escribió en Instagram lo siguiente: “Enojado y decepcionado con el resultado final. En un momento histórico que cada vez está más protagonizado por los medios de comunicación, donde siempre hay que crear problemas”. “Siempre me gusta mirar la realidad. Merecemos ganar sin duda, no lo logramos por algunos detalles que ya analizamos y que vamos a mejorar, pero no creemos que esté todo perdido. Es cuesta arriba pero este equipo no tiene miedo a los grandes retos. Siempre lo hemos demostrado”. Más presión y mejor rendimiento en los momentos más delicados juntos. Será un torneo aún más desafiante y emocionante. Estamos ansiosos por salir al campo para continuar nuestro viaje. Haremos todo lo posible, como siempre, para competir donde pertenece este equipo. Mantenga la cabeza con la máxima velocidad por delante, y más hoy”.

El 32 rossoneri explicó sus palabras: “Es el exponente que comunica lo que escuchamos en el vestuario, en el área de video cuando analizamos las cosas: se cometieron errores en los partidos y ante la Roma fueron sensibles, habiendo llegado al final”. Dominamos el partido en el que se llevó una ventaja de dos goles y fue El resultado es la derrota, hay pesar y molestia, pero hay que empezar de nuevo desde lo positivo, dejarlo atrás y seguir nuestro camino.