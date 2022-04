Totti: ¿Ibrahimovic? Mi situación es diferente. Me dejaron de lado aunque pudiera hacer mi contribución”.

Totti Roma Ibrahimovic – de vuelta a la charla Francesco Totti. El ex capitán de los Giallorossi hizo algunos comentarios a La Gazzetta dello Sport al hablar de su despedida e intentó dar algunos consejos a La Gazzetta dello Sport. Zlatan Ibrahimovic Quien parece querer continuar su carrera. Este es un extracto de sus palabras.

Las palabras de Francesco Totti

Francesco, ¿quieres rebobinar la cinta?

Así que me deseas tanto… (sonríe, editor). Han pasado 5 años pero recuerdo todas las sensaciones y viendo a Ibra en el último periodo estoy de vuelta. Aunque mi situación era ligeramente diferente a la de ella. No tuve ninguna lesión específica. Sentí que todavía podía contribuir, pero ella rápidamente me hizo a un lado y si jugaba tres, cinco o diez minutos de vez en cuando estaba goteando. No le desees al peor enemigo del año pasado. Estaba muy pesada mentalmente. Él viste. Porque cuando no estás jugando constantemente en la cancha, sobre todo a cierta edad, tu cuerpo no lo deja descansar, lo oxida. Cuando te acostumbras a hacerte cargo, poco a poco pierdes el ritmo del juego. Y cuando entras, te das cuenta de que eres el segundo después de la pelota y estás perdiendo esas fracciones de segundo que marcan la diferencia. Porque la cabeza todavía te dice exactamente qué hacer, pero las piernas llegan después de un rato. Sabes que eres mejor que los demás, pero si el cuerpo no “permanece en el juego”, se vuelve difícil. Zlatan juega un poco en este momento y me imagino las dificultades a las que también se enfrenta porque su cuerpo es una máquina exigente. Pero comparado conmigo tiene una fortuna…

¿Cual?

Desde fuera me parece que su deseo de estar en el campo es tan fuerte como el del Milan de seguir disponible. El problema no es del técnico ni del club, es la cantidad de minutos de juego y lo que eso significa físicamente para él en los siguientes días, cuando hay que recuperarse y surgen problemas que antes no tenía”, como amante del fútbol. , ojalá Ibra continúe. Mucho más mañana por la mañana. Será un regalo no solo para él, sino para todos los que miran fútbol. Ibra fue querido por sus fanáticos y desesperó a sus oponentes (el término es más caliente, liberado). Pero el día que dijera basta, todos se arrepentirían, un poco como me pasó a mí.

Y no importa a qué edad te encontraste en una encrucijada, ¿no hay otra analogía?

No, espera… hay otras similitudes. Creo saber lo que siente, las preguntas que se hace, las dudas, las ganas que van en contra de la realidad del momento. Pero primero, permítanme hacer una hipótesis: Ibrahimovic fue uno de los mejores delanteros del mundo. Un gran jugador en todos los aspectos: técnico, atlético y con carácter. Un líder absoluto, un perfecto profesional con un carisma tremendo. Ha marcado la historia del fútbol en los últimos 30 años. Héroes como este que nos gustaría no parar nunca. Porque daban alegrías y emociones, eran la esencia del fútbol. Dieron su vida por el fútbol, ​​y lo amaban más que a nada.

Después de dejar de fumar, ¿con qué frecuencia aparece el remordimiento?

Cada vez que ves rodar una pelota…

Y podrías decirte a ti mismo, ‘Tal vez pueda continuar un poco más.

Naturalmente sucede, era nuestra vida. Todavía puedo continuar en el extranjero o en Italia. Estaba la Sampdoria, el Bologna, el Turín… pero con una camiseta diferente a la de la Roma no me hubiera visto. Sin embargo, Ibra no tendría esa duda: si quisiera podría seguir en el Milán.

La transición de la cancha a la línea lateral suele ser más compleja de lo previsto.

Alguien como Ibra, por la imagen y la repercusión que tuvo, creo que a todos los clubes les gustaría. Algunos deportistas o ex deportistas tienen más seguidores que todo un club. Pero hay que tener cuidado de no convertirse en un cartel o bandera que solo se ondea cuando hace falta. El día que decidió renunciar, Ibra se dio cuenta de lo que realmente quería hacer: qué función operativa pensaba que podía desempeñar. Cuando llega la propuesta, espera claridad y transparencia. Hay dos preguntas que hacer: ¿Qué hago y con quién lo hago? Debería saberlo de inmediato, en retrospectiva.

También hay mucha biografía en estos tableros.

Pasó de un doloroso adiós a entrenar a la Roma de inmediato: un camino que parecía natural y claro para todos, pero los roles no estaban claros. Allí y entonces al principio te sientes a merced de todo. Si eres jugador y experimentas la dinámica del campo y el vestuario en tu piel, te das cuenta de que piensas muy diferente a los que trabajan a tu lado y nunca han pisado el campo. Ignoran los aspectos que marcan la diferencia en el fútbol. Quizás también por eso no fui realmente invitado a participar y tomar la decisión, porque mis pensamientos en el momento de las elecciones eran muy diferentes a los de ellos. Humildemente traté de sumergirme en un nuevo rol: nunca pretendí saber de finanzas, marketing, contratos y organización como otros altos ejecutivos de empresas, pero si hablamos de fútbol, ​​jugadores y técnicos, creo que sé lo suficiente como para ser escuchado. La sinergia de los trabajadores del campo y los hombres de la empresa no siempre es fácil. Por eso me acuerdo de Ibra, cuando llegue el día, para hacerle estas dos preguntas