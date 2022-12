Totti Blasi: Ilary en Bangkok con Bastian en Nochevieja sin Francesco

a joan cavalli

La presentadora de televisión viajó a Tailandia para el Año Nuevo con su nueva pareja

Saludos y besos, el tiempo suficiente para sacudirme almuerzo de navidad Con parientes Y el ilary blasey Ya existe Vacación para celebrar b año Nuevo . destino: Bangkok, Tailandia (O al menos esta es la primera etapa, así que quién sabe). No es necesario adivinar, solo mire las fotos y los videos proporcionados por el mismo presentador. isla famosa Publicado en su perfil Instagram Seguido por más de 2 millones de personas.

Tampoco partió sola, ilario, Tanto es así que alguien le toma fotos. Esta vez no estoy Hermanas Sylvia y MeloryMantenterse en Roma. Para compartir la aventura, aunque no puedas verla, en realidad está ahí. Bastian Müllerel atleta Empresario a Fráncfort, heredera de una familia de constructores, forma pareja con ella desde hace tiempo. Muchacho alemán rubio, alto y musculoso como un vikingo, con quien ilary fue a esquiar empleo Nieve de San MoritzSe ausentaba (justificado) de las fiestas navideñas que todos pasaban con su familia. Pero enseguida reapareció en el viaje de fin de año, durante el cual la ex Letrina intentará olvidar las tensiones y penas de 2022: chismes y fotos en la cancha Noemí Bocchinegación, indignación y, finalmente, separación de francesco totti Con todas sus diferencias y papeles sellados. Un brindis por su belleza por días más felices.