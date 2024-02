Chiara Ferragni y Fedez Las fotos que alimentan los rumores: ¿están en crisis?

Los rumores sobre una crisis entre Chiara Ferragni y Fedez cobran nueva fuerza. Las últimas fotografías publicadas por el rapero Milano están causando polémica entre los usuarios. Una serie de fotografías y algunos videoclips tomados durante la fiesta de cumpleaños número 64 del padre de Fedez. Una agradable reunión familiar, con algunas ausencias importantes. De hecho, muchos usuarios de las redes sociales han destacado un detalle importante: la ausencia de Chiara Ferragni y de los hijos del matrimonio, Vittoria y Leon.

En las Historias de Instagram publicadas por la noche, Fedez disfruta de las aplicaciones de inteligencia artificial que cambian la apariencia de su padre. Una fiesta sin preocupaciones, que hace sospechar a los seguidores que algo anda mal con la pareja. La ausencia de Ferragni de estas reuniones familiares no es inusual, al menos no lo era antes de Pandoro Gate. En las redes sociales, los perfiles de Ferragnez rara vez se cruzan y todavía se habla de las vacaciones de esquí que la influencer y empresaria tomó con sus hijos y su familia mientras el rapero estaba en Milán. La primera en hablar de la crisis entre ambos fue Selvagia Lucarelli, quien escribió sobre las “fricciones” por desacuerdos entre Fedez y los periodistas, en particular con Mirta Merlino de Pomeregio 5, en los días más calurosos de la Puerta Panduro y que no hicieron. como nada en Ferragni.