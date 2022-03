Total Coup Total Madness – Libero Quotidiano

En las últimas horas el presidente ruso vladimir putin Abierto a negociaciones, y ni siquiera descarto una mesa con Volodymyr Zelensky. Mientras tanto, las fuerzas armadas rusas están listas para asediar la capital, Kiev: en cualquier momento puede comenzar la fase más sangrienta de la guerra en curso. Ucrania. Las pequeñas aperturas de Putin también pueden leerse como hijos de las dificultades en la gestión del frente interno: varias fuentes rusas afirman que incluso los leales y analistas del FSB desconocían sus planes de invasión.

en segundo lugar Andrei Soldátovperiodista de investigación ruso y experto en los servicios de seguridad, Putin no estará “realmente contento con el FSB” Con respecto a la operación militar “especial” en curso en Ucrania. “serge besedaJefe de Servicio y Buloch Adjunto arresto domiciliarioSoldatov dijo, citando sus fuentes internas. En resumen, el clima alrededor de Putin no será el mejor. “Escondió el envío de tropas para todos”, escribió un agente del FSB a Vladimir Usishin de la ONG anticorrupción. Gulagu.net. Y agregó: “Es una venganza por el secreto -añadió- como ninguno de nosotros estaba informado, entonces, ¿cómo vamos a hacer cálculos sobre lo que no nos han dicho?”. En definitiva, una detención muy severa da una imagen de la dificilísima situación interna en la que se mueve Putin e indica que se acerca el momento en que habrá un intento de sabotaje al Zar.

Además de los problemas con el Servicio de Seguridad Federal Ruso, parece que el líder del Kremlin también También debe tratar con Muy leal: Al menos una cuarta parte de los funcionarios quisieran renunciar como protesta, pero no pueden porque serían acusados ​​de traición y luego encarcelados. En Rusia, corre el rumor de que muy pocas personas conocían los planes de Putin: se trata del ministro de Defensa, Sergei Shoigu, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Valerige Gerasimov, y los comandantes de contrainteligencia.