De la derrota total a la pérdida de territorio (y la premisa básica del ataque a la OTAN). Qué podría pasar

con la prohibicion Ayuda estadounidense por valor de 60 mil millones de dólares,l'Ucrania La batalla contra la invasión rusa se volvió cada vez más desesperada. Su ejército carece de artillería y municiones, y en algunos puestos de avanzada lo superan en número diez a uno, mientras lucha por repeler los crecientes ataques rusos. Hay un rayo de esperanza para Kiev, con una votación en el Congreso que podría abrir el camino para el paquete de ayuda. Pero si fracasa y los aliados europeos de Ucrania no dan un paso adelante, la derrota parece cada vez más probable y podría adoptar varias formas, dicen los analistas, incluida la pérdida de territorio clave.

Derrota completa

Los expertos del centro de investigación estadounidense “Instituto para el estudio de la guerra” creen que Vladimir Putin busca alcanzar en Ucrania objetivos “máximos” que equivalen a… “Rindición completa de Ucrania y Occidente”. Esto puede llevar, como explica Business Insider, a un intento de controlar todo el país. El año pasado, el presidente ruso citó un mapa de Europa del siglo XVII para respaldar su argumento de que Ucrania no es un país real, a pesar de que el documento describe claramente algún territorio como “Ucrania”. En una publicación de blog publicada por el Royal United Services Institute, Oleksandr Danylyuk, ex asesor principal del Ministro de Defensa de Ucrania, señaló que Destrucción total de Ucrania Es el objetivo principal de Rusia: “Putin no oculta sus intenciones genocidas de destruir a Ucrania como Estado independiente y a los ucranianos como pueblo separado. Está claro que si perdemos el apoyo de Occidente, Putin puede lograr su objetivo de destruir la país más grande en el mapa de Europa.” Y añadió: “A pesar de la evidente tragedia de esta situación para Ucrania, las consecuencias de su derrota para Occidente, y especialmente para Estados Unidos como líder del mundo libre, no serían menos catastróficas”.

Pérdida de tierras

Otros creen que las ambiciones de Rusia son más limitadas y que el objetivo es lanzar un misil. Ataque masivo este verano Romper las líneas defensivas y apoderarse de una ciudad o región importante. El problema – dijo a Business Insider Brayden Sperling, analista de RAND Corporation – es que no está claro de dónde podría venir el ataque: “La dificultad con la falta de suministros y personal en Ucrania es que le da a Rusia más oportunidades de elegir.” “El momento y el lugar de su ataque se encuentran en un largo frente de batalla”. Si bien estaba claro que Ucrania centraría su contraofensiva el año pasado en el sur, permitiendo a Rusia construir amplias fortificaciones, un ataque ruso podría producirse en cualquier punto a lo largo de la frontera. . La longitud de la línea del frente es de 620 millas.. Rusia puede estar intentando hacerlo Control de Járkovla segunda ciudad más grande de Ucrania, que está a sólo 18 millas de la frontera rusa, de la ciudad Zaporozhye en el sur de Ucrania, o para asegurar el control sobre él zona de DonetsK en el este de Ucrania, que fue escenario de algunas de las batallas más sangrientas de la guerra.

George Bibby, ex director de análisis ruso de la CIA, dijo recientemente a BI que Rusia está tratando de aumentar y consolidar sus ganancias territoriales: “La victoria sobre Ucrania probablemente significaría apoderarse de Ucrania”. Provincia Oriental Río Dniéper Lo que Moscú considera cultural e históricamente ruso, creando tierra de nadie Dijo: “Separar el territorio controlado por Rusia del resto de Ucrania y construir fortificaciones defensivas para garantizar que la división sea difícil de revertir mediante nuevos ataques ucranianos”.

Negociaciones y escenarios

Pero la cuestión de cuándo y bajo qué condiciones podrían tener lugar las negociaciones para poner fin a la guerra sigue sin estar clara.

Sperling, el analista de Rand Corp., dijo que la victoria rusa probablemente tomaría la forma de que Ucrania cediera grandes porciones del territorio que ocupaba a Rusia: “A pesar de los desafíos que enfrenta actualmente, Ucrania muestra poco interés en un acuerdo de este tipo, y muchos de sus Sus partidarios se dan cuenta de que, de todos modos, no se puede confiar en que Moscú apoye a su lado en ningún acuerdo. Algunos analistas, como los del Instituto para el Estudio de la Guerra, han advertido que es probable que Rusia utilice un acuerdo con una Ucrania debilitada y derrotada para lanzar un nuevo acuerdo. ofensiva contra Ucrania y sus aliados en Occidente Otros creen que el ejército ruso ha sufrido tanto daño en el conflicto que no podrá lanzar una nueva campaña masiva contra la alianza fortalecida de la OTAN, de no ser por Bibi, incluso si la ayuda de Estados Unidos es suficiente. Por supuesto, no será suficiente para cambiar el rumbo de la guerra y permitir que Ucrania expulse a las fuerzas rusas. Implica que el gobierno de Kiev, en cualquier escenario, se verá obligado a ceder territorio.