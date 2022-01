Canadá, proteste contro l’obbligo vaccinale: Ottawa assediata dai camionisti. Trudeau si rifugia in una località segreta – Vídeo

È durato una settimana il viaje de los camionistas che hanno percorso in lungo e in largo il Canadá prima di arrivare nella capitale, Ottawa. Gli autotrasportatori, che protestano contro l’obbligo vaccinale (dal 15 gennaio i non vaccinati non possono entrare nel Paese), hanno raccolto l’adesione di altri migliaia di lavoratori e cittadini, contrari all’obbligo introdotto an ottobre per chi esercita una mansione nel via pubbligia, per chi no nave. Camionisti e automobilisti, così, hanno blockcato le strade di Ottawa nel fine settimana e hanno minacciato di stazionare a oltranza fuori dal Parlamento. Come si vede nel video, ieri ci sono state manifestazioni pacifiche fuori dai palazzi della politica canadese. El primer ministro, justin trudeau, che ha vinto da poco le elezioni politiche puntando in modo deciso sulla campagna di vaccinazione, è stato costretto a rifugiarsi in una località segreta insieme alla propria famiglia.