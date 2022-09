Tomorrow’s Tower 29 de septiembre de 2022 – Barbanegra

Horóscopo de mañana 29 de septiembre de 2022: Esto es lo que puede esperar pájaro negro Y cómo las posiciones y movimientos de los cuerpos celestes en relación con la Tierra afectan a todos los signos.

Tu horóscopo de mañana 28 de septiembre

Aries. 21/3 – 20/4

No des nada por sentado en una relación que te importa tanto. No te duermas en los laureles, puede que te encuentres con un puñado de moscas en la mano. No confías al cien por cien en alguien a quien aún no conoces bien. ¡Tomar el riesgo!

buey. 21/4 – 20/5

Tenga cuidado con las extrañas elecciones que puede enfrentar debido a la oposición de la Luna a Urano. Sigue el consejo de un amigo honesto. Si necesita afecto, es posible que pueda comunicárselo a su pareja de alguna manera, incluso sin palabras.

mellizos. 21/5 – 21/6

Tener que trabajar hasta tarde no te emociona, pero piensa en positivo. Con tus compañeros, evita la crítica y la derrota. Si el estado de ánimo no es del todo exagerado, no culpe a la primera víctima. Pierde tu fuerza haciendo ejercicio.

cáncer. 22/6 – 22/7

La emocionante energía que trae la Luna en Escorpio te permite jugar el juego según tus propias reglas. Eso sí, ¡no abuses de él! Si alguien está esperando una respuesta tuya, ¿por qué hacer que se quede nervioso? Retíralo de las brasas encendidas.

León. 23/7 – 23/8

Si no descansas bien debido a la cuadratura con la estrella de la noche, no tiene sentido esperar una actuación estelar, ni siquiera de ti… Leonie. Hay un momento para todo. Para cumplir algunos deseos, es posible que deba esperar un poco más.

Bakr. 24/8 – 22/9

Cuando tengas que desenterrar un informe o un informe de alguna importancia, las palabras te llegarán con gran espontaneidad, gracias al hexagrama lunar con Mercurio. ¡Mantén tus ojos abiertos! Alguien está tratando de poner el cable en la rueda pero no funciona…

Escala de peso. 23/9 – 22/10

Con la bienvenida llegada de Venus, tus elecciones serán aún más refinadas. La apariencia exterior sigue siendo una buena tarjeta de presentación. Un poco de compras para renovar tu guardarropa te hará lucir impecable en todas las circunstancias.

El Escorpion. 23/10 – 22/11

Un día muy ajetreado para los de tu signo, pero tienes muchos recursos con los que puedes contar. Ayuda inesperada, pero deseable. No busques excusas, por razonables que sean. Hágase cargo de sus responsabilidades y estará muy por delante.

Sagitario. 23/11 – 21/12

La colaboración durante este periodo te resultará especialmente fácil, sobre todo si el proyecto es tuyo y eres tú quien sigue el ritmo de la evolución de la empresa. Aunque no te hagas ilusiones sobre el heroísmo, no te resultará difícil mostrarle la cara, si merece la pena.

Capricornio. 22/12 – 20/1

Debes tener en cuenta tus objetivos principales, esto aconseja a la Luna de capa caída con Plutón. ¡Los alcanzarás pronto! pelea con los colegas? Es difícil cambiar de opinión, porque estás seguro de que tienes razón.

Acuario. 21/1 – 19/2

Quizás demasiados compromisos y citas, y gracias a la disonancia lunar con Saturno, te arriesgas a saltarte algunos de ellos. En un ambiente familiar debe encontrar tiempo para la conversación personal y el intercambio.

pez. 20/2 – 20/3

Tuve que volver a pintar la casa, la Dama Blanca de Neptuno te aconseja que uses mucha imaginación. Colores vivos en el salón y colores suaves en el dormitorio. Te sientes especialmente inspirado y tus pensamientos e ideas siempre van un paso por delante. ¡Que estilo!

