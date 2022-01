Lolo Selassie de Jessica ‘Luego saldrá Manuel Portuzzo’ / Historia revelada

Lulú Selassie Revela la fecha en que Manuel Bortozo, Su media naranja dentro de la casa de Gf Vip 2021, Dejará el mismo dormitorio. Del reality casero Canal 5. Hablando con su hermana JéssicaCon un poco de amargura después de la confrontación con la madre de Sophie Codegoni, Lulu explicó: “Tengo que quedarme con Manu ahora porque estoy El viernes se va y ahora quiero hacerle compañía, No puedo arriesgarme a dejarte el viernes, pero ¿estás loco? Piensa en mis palabras, incluso tu madre te lo dirá”.

Manuel Portozzo, mala caída en GF VIP / “Me golpeé y me siento…”

Así, si todo sale según lo previsto, el joven nadador deberá abandonar el programa durante El próximo es en vivo, el viernes 21 de enero. Así que los que vivan estos días serán las últimas parejas dentro de la odiosa morada, para encontrarse fuera de ella en unas pocas semanas, cuando comience la vida real. Recientemente, el nadador aclaró que iba a salir de casa el pasado viernes 14 de enero, o ayer, durante la transmisión en vivo del lunes, pero al final aguantó y decidió fijar su última cita el 21 de este mes. .

Lolo Selassie, ¿las últimas horas con Manuel Portuzzo? / ¿Estás buscando tutores? “No es fácil…”

Jessica’s LULU ‘SELASSIE’ revela la fecha de lanzamiento de Manuel Portuzzo: ahora es realmente un poco

Manuel Bortozo, de hecho Ya se ha tomado una excedencia de “Lulu”, Escribiéndole una dulce carta de amor, y ahora parece que su decisión también ha sido tomada, él lo explicó. padre del niño, Lo mismo Estás perdiendo mucho peso. Por una dieta que no se corresponde con su discapacidad. Entre otras cosas, el próximo viernes probablemente también llegue de la misma manera. Jéssica Selassie, Ya que ha sido nominada por compañeros de cuarto con Federica Calemme Davide Silvestri y pareja Giacomo Urtis, Valeria Marini. -Jessica ¿vas a dejar de perseguirlos a los dos? -otra parte de la charla entre Lulu y su hermana- ¿vas a dejar de contar esos chistes? ¿Pero eres comediante y tienes que contar chistes? No, entonces para. ¡Haz sufrir a mi mamá, haz sufrir a Clary!”

Gianmaria Antinolfi y Manuel Portozzo dejan GF Vip ¿Quién ocupará su lugar?

aún: Jessica, él no es el hombre de tu vida. (Dijo, refiriéndose a Basciano ed.) ¿Te has enamorado alguna vez en tu vida? ¡Sí! […] Ahora te digo, sepárate de Alessandro y no pienses en estas tonterías. Quédate conmigo y Manu y si ves a Ally y Sophie solas en la casa, ¡no vayas con ellas! Si te quedas conmigo durante el día y Manu no me molesta, ¡ven a dormir con nosotros también por la noche! “.

© Reproducción reservada