Todo gracias al Opel Corsa

Stellantis publicó recientemente números inusuales, por decir lo menos. Pero esta vez me sorprendió especialmente.

Stellantis es un grupo sólido y compacto, que con el tiempo ha logrado redimirse en el mercado automovilístico actual y es probable que también tenga éxito en el futuro. Sobre todo gracias a la fusión entre FCA y PSA, es imposible negarlo, pero se mantiene el gran trabajo del gran grupo automovilístico apuntando siempre a lo mejor en el sector de la automoción.

Lo hace también a través de disco tras disco, innegablemente numerosos y verdaderamente numerosos. Ahora parece que ha llegado otro, señal del gran trabajo que está haciendo Stellantis. En este artículo vamos a intentar explorar tanto como sea posible lo que parece exactamente una realización continua de un gran trabajo de la gran familia que también se relaciona con una gran parte de Italia. Conozcamos más al respecto.

Stellantis, llega otro éxito: gracias a Opel

Como era de esperar, Stellantis ha ido acumulando éxito tras éxito durante algún tiempo, lo que ha permitido que la marca europea se distinga cada vez más favorablemente en el mercado de la automoción. Esta vez le regaló la sonrisa del gigante de cuatro ruedas. Opel Corsa E; Modelo cien por cien eléctrico, que representa el entorno 15 millones de vehículos fueron producidos en la planta de Stellantis en Zaragoza, España. Es un logro colosal, por decir lo menos, que subraya no solo el gran trabajo que Stellantis ha realizado a lo largo del tiempo, sino también la importancia de un sistema que respeta y amplifica la metodología de trabajo constante, casi perfecta.

Es posible, en el caso de la fábrica española de Zaragoza, gracias a 41 años de actividad. Establecida en 1982, la fábrica produce exclusivamente la versión Corsa-e 100% eléctrica. La estación en cuestión está equipada con un sistema solar de autoconsumo que cubre un tercio de las necesidades eléctricas. Los resultados que describimos permitieron a Stellantis disfrutar de otro gran logro. Y no hablemos de suerte, serendipia o la realización superficial del extraordinario potencial de la marca.

Llegar a la cima es más difícil que caer en la inevitable caída devastadora. Si esto no sucede con Stellantis y sus colaboradores, se confirma una vez más la calidad del proyecto construido el 16 de enero de 2021 que no parece mostrar signos de rendimiento decreciente. Aunque la crisis económica también afectó a los coches, nunca ha habido falta de satisfacción y no habrá falta de satisfacción a partir de ahora. Y, por supuesto, no solo gracias a la planta de Zaragoza.