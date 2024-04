Todas las piezas están listas para el primer vuelo de una tripulación de Boeing Starliner

Los equipos terrestres en la Costa Espacial de Florida izaron la nave espacial Starliner de Boeing en un cohete Atlas V de United Launch Alliance esta semana, colocando todas las piezas en su lugar para el despegue el próximo mes con dos astronautas veteranos de la NASA en un vuelo de prueba a la Estación Espacial Internacional.

Esta será la primera vez que los astronautas vuelen a bordo de la cápsula de tripulación Starliner de Boeing, después de dos vuelos de prueba sin miembros de la tripulación en 2019 y 2022. La prueba de vuelo con tripulación (CFT) de Starliner del próximo mes concluirá una década y media de desarrollo y, si todo va bien, allanará el camino para misiones operativas de Starliner para transportar tripulaciones hacia y desde la estación espacial.

Starliner tiene años de retraso y está por encima del presupuesto. La nave espacial Crew Dragon de SpaceX ha realizado todas las misiones de rotación de tripulación de la NASA a la estación desde su primer vuelo para astronautas en 2020. Pero la NASA quiere que la nave espacial de Boeing esté en funcionamiento como respaldo para SpaceX. Starliner y Crew Dragon se alternarán en expediciones de seis meses a la estación a partir del próximo año.

Atlas se encuentra con Starliner

Los preparativos para el primer vuelo tripulado de la Starliner alcanzaron un hito importante el martes cuando la nave espacial salió de su hangar en el Centro Espacial Kennedy de la NASA. Después de salir del hangar antes del amanecer, el transportador que transportaba la nave espacial se detuvo frente al edificio para posar para una breve fotografía con los astronautas de la NASA Butch Wilmore y Sonny Williams.

Unas horas más tarde, el camión cisterna llegó a la Instalación de Integración Vertical (VIF) de ULA, el imponente hangar donde los trabajadores apilaron el cohete Atlas V de Starliner a principios de este año. Una grúa levantó la cápsula de la tripulación de Boeing sobre el cohete Atlas 5, cubriendo el conjunto del cohete de 52 metros (172 pies).

Wilmore y Williams han llegado a las etapas finales de entrenamiento para el vuelo de prueba, cuyo lanzamiento está previsto para el 6 de mayo a las 22:34 EDT (02:34 UTC del 7 de mayo) desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral. Llevarán el vehículo Starliner a la estación espacial para quedarse aproximadamente una semana, antes de devolver la nave espacial para un aterrizaje asistido con paracaídas y bolsas de aire en el oeste de los Estados Unidos, muy probablemente en White Sands, Nuevo México.

anuncio

Con el lanzamiento de Willmore y Williams a bordo del Starliner, Estados Unidos tendrá dos naves espaciales tripuladas por humanos operando simultáneamente por primera vez en la historia del programa espacial. La flota de Crew Dragons de SpaceX transporta astronautas desde 2020, y uno de ellos se encuentra actualmente atracado en la Estación Espacial Internacional.

Durante las últimas semanas, los técnicos de Boeing han estado cargando propulsor en la nave espacial para las maniobras de Starliner. La nave espacial Starliner para la misión CFT consta de un módulo de tripulación reutilizable llamado Calipso que entró en órbita en el primer vuelo de prueba no tripulado del programa en diciembre de 2019. El módulo de servicio, ubicado debajo del módulo de tripulación, está diseñado para una sola misión y alberga los paneles solares, los motores de aborto de lanzamiento y los propulsores de maniobra orbital de la nave espacial.

Ahora que Starliner está conectado al cohete Atlas V, los ingenieros de ULA y Boeing realizarán pruebas para garantizar fuertes vínculos mecánicos, eléctricos y de comunicaciones entre la nave espacial y el vehículo de lanzamiento. La próxima semana, Willmore y Williams regresarán a Cabo Cañaveral desde su base de entrenamiento en Houston para revisiones finales y entrenamiento.

Estas actividades finales incluirán un ejercicio el día del lanzamiento. Los astronautas se pondrán sus trajes azules y subirán a sus asientos a bordo del Starliner mientras el cohete y la nave espacial permanecen dentro del hangar vertical de la ULA.

Mientras tanto, está previsto que la nave espacial SpaceX Cargo Dragon abandone la estación espacial a finales de este mes. Unos días más tarde, cuatro miembros de la tripulación de la estación espacial volarán su cápsula Crew Dragon desde el puerto de atraque actual hasta la ubicación que quedó disponible después de que se desbloqueó Cargo Dragon. Esto liberará el puerto de atraque delantero de la estación espacial para la llegada del Starliner el próximo mes.

En vísperas del despegue, ULA trasladará el Atlas V y el Starliner un tercio de milla desde VIF al Complejo de Lanzamiento Espacial-41 (SLC-41). Una vez que el Atlas V esté colocado en la plataforma de lanzamiento, los equipos prepararán el cohete para su almacenamiento antes del lanzamiento nocturno del 6 de mayo.

anuncio

Temporada de escrutinio

Mientras los equipos de tierra dan los toques finales a Starliner, los gerentes de la NASA y Boeing están involucrados en una serie de revisiones para autorizar formalmente la nave espacial para pruebas de vuelo con tripulación. El Programa de Tripulación Comercial de la NASA llevó a cabo una revisión de preparación para pruebas de vuelo en Houston esta semana.

La próxima semana, altos funcionarios de toda la NASA realizarán una revisión de la preparación del vuelo en el Centro Espacial Kennedy. Suponiendo que los funcionarios decidan proceder con las pruebas de vuelo de la tripulación, los altos directivos certificarán que el Starliner está listo para volar con personas a bordo.

En estas revisiones participan miembros del Panel Asesor de Seguridad Aeroespacial (ASAP) de la NASA. El Congreso estableció una comisión independiente en 1968 para asesorar a la NASA en cuestiones de seguridad. Durante años, los miembros de ASAP han rastreado los problemas técnicos que han afectado al programa Starliner, incluidos problemas de software, válvulas corroídas y, más recientemente, materiales inflamables dentro de la nave espacial y paracaídas que no cumplen con las especificaciones de diseño. Los ingenieros resolvieron estos problemas a satisfacción de los directivos de la NASA.

“Ahora que se acerca la fecha del lanzamiento, el mismo comité ha intensificado su investigación de acuerdo con la actividad previa al lanzamiento de la NASA”, dijo Susan Helms, general retirada de la Fuerza Aérea y ex astronauta que ahora preside el comité de seguridad.

“Durante las próximas dos semanas previas al lanzamiento, si surge alguna inquietud de nuestra parte, los líderes de la NASA ya han dejado en claro que quieren que les planteemos esas inquietudes directa e inmediatamente”, dijo Helms.

Durante la reunión trimestral del comité el miércoles, Helms dijo que parecía que la NASA había “discutido vigorosamente” y “abordado de manera integral” los riesgos relacionados con el vuelo de prueba de Starliner.

“En resumen, apenas unas semanas antes de este lanzamiento, el comité cree que la NASA cuenta con un marco de gestión de riesgos apropiado y maduro para enfrentar los desafíos de las pruebas de vuelo con tripulación del vehículo Starliner, y que la cultura de seguridad de la NASA parece ser saludable y a la par con la misión en cuestión”, dijo.

Willmore, el comandante de pruebas de vuelo de la tripulación de Starliner, dijo a Ars el mes pasado que los observadores externos no deberían esperar la perfección en el primer vuelo de la nave espacial con personas. “Por favor, no esperen esto”, dijo. “No será perfecto. Pero tampoco será malo. No iríamos si así lo pensáramos”.

La misión CFT será sólo la sexta vez en más de 60 años que una nave espacial orbital construida en Estados Unidos realice su vuelo inaugural con astronautas, después de Mercury, Gemini, Apollo, Space Shuttle y Crew Dragon.

“Este es un vuelo de prueba, y además un vuelo complejo, y como con cualquier vuelo de prueba, la NASA y Boeing deben estar preparados para emergencias y situaciones de vuelo que puedan ampliar el rango operativo actual del vehículo Starliner”, dijo Helms.