Tlaxcala existe y quiere conquistar el turismo italiano – SiViaggia

es el estado mas pequeño Méxicoy no sólo en Italia, sino también en una Europa aún desconocida: todavía, “Sí, Tlaxcala existe.” y sabe ofrecer un turismo de calidad con eventos únicos y grandes lugares para descubrir y vivir.

Así nació el Proyecto Apuntado Sorprender e impresionar a los turistas italianos.Para darles la oportunidad de vivir de primera mano la belleza y la amplia oferta de eventos en Tlaxcala, una región mexicana con fácil acceso tanto a la Ciudad de México como a Puebla, recuerda. JOSEFINA RODRIGUEZ ZAMORASecretaría de Turismo, Gobierno del Estado de Tlaxkala.

Encontrando el estado más estable y seguro de México

Tlaxcala realmente merece estar en primer plano y recibir la atención del turismo italiano y mundial: de hecho, es Condición muy estable El país, con un aire tan limpio, permite apreciar el vuelo nocturno de las luciérnagas, además de la seguridad, los viajeros pueden viajar en total tranquilidad.

Pero eso no es todo. Como menciona Zamora, tiene una conexión especial con el local hacia Italia. Val’Quirico Me recuerda a la Toscana no sólo por su nombre sino también por su arquitectura y es de interés para los mexicanos que quieren venir a visitar Bel País.

Además, las ventajas de la pequeña parte de México son la acogida, la calidez de los ciudadanos y Amplia recepción Con 5000 habitaciones de varios tipos.

¿Y en puntos de interés? El primer lugar a incluir en la lista es, de hecho, Val’QuiricoUn pequeño pueblo medieval donde podrás comprar artesanía, pasear por las calles adoquinadas para admirar las fachadas de piedra, murales y callejones y disfrutar de una excelente gastronomía en diversos restaurantes.

El Parque Nacional La MalincheTambién conocido como “Matlalcuatl”, es el lugar perfecto para actividades al aire libre, caminatas, trekking y camping: alberga la quinta montaña más alta de México y es considerado un “museo al aire libre de flora y fauna”.

El volcán extinto La Malinche, uno de los más antiguos del país, parte de las cuencas de los ríos Atoillac y Guadalupe, desde su cumbre se puede disfrutar de un panorama difícil de describir con palabras.

Hay otras paradas que no debes perderte. San Pablo Del Monte Hay alrededor de 80 laboratorios que producen materiales preciosos. TalaveraLa típica porcelana esmaltada se caracteriza por un tono blanco lechoso uniforme que resalta tonos sólidos de azul, zona arqueológica. Kakaxtlaciudad Tlaxco Enclavado entre montañas con espectaculares paisajes modelados por arroyos y cascadas, y S.Santuario y Basílica de Okotlán En la ciudad de Tlaxcala, conjunto arquitectónico conformado por dos edificaciones: la Capilla de Guadalupe y el Portal del Peregrino.

Comunicación directa con Italia.

“Italia y México son aliados, unidos por el mismo color en sus banderas” él dijo CARLOS EUGENIO GARCÍA DE ALBA CEPEDAEl embajador de México en Italia también recordó los vuelos directos que se realizaron. Aeroméxico Partió de Roma y llegó a la Ciudad de México. Neos De Malpensa a Cancún.

Objetivo para 2024 200.000 para acomodar Los turistas italianos, que superan así el límite de 180.000, se mantienen estables desde hace mucho tiempo y aún no son elevados.