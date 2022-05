Titanfall 3 ya está aquí, explica Jeff Grubb: Esto es lo que significa – Nerd4.life

Titanfall 3 ya está disponible, dijo Jeff Grob, un conocido periodista y filtrador de la industria de los juegos. De hecho, el tipo afirma que es Apex Legends y eso es lo que indica la filtración de Nvidia.

El reclamo de Grubb proviene directamente de Twitter, donde afirma: “¡Titanfall 3 es una fuga real de Nvidia! Ya se lanzó y se llama Apex Legends”. En un segundo tuit, el reportero bromeó diciendo que sus declaraciones a menudo resultan ser filtraciones, pero en este caso nadie lo escucha y todo el mundo sigue hablando del lanzamiento de Titanfall 3.



caída del titán 2

Todo esto nació luego de que a través de las redes sociales circularan algunos paquetes de pre-order de Titanfall 3, provenientes de Alemania. Sin embargo, como ya hemos mencionado, no es una cosa “real”. Un empleado de la cadena explicó que los pedidos anticipados de ese juego están disponibles desde 2019 y que no hay ningún secreto detrás. La serie simplemente hizo que los pedidos anticipados estuvieran disponibles a pesar de que el juego no se anunció.

Respawn también declaró que todavía no se ha movido nada con respecto a Titanfall 3, al tiempo que afirmó que la saga es el foco de atención de su equipo de desarrollo.