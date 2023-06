casa » televisión » Tira Imara Turkish presenta: ¡Secret Fikret!

Descubramos juntos Avances Extranjeros de Terra Amara, una serie de televisión emitida de lunes a domingo en Canale 5: aquí están los resúmenes de los episodios que se emitirán próximamente.

el Avances turcos para Terra Amara Estará repleto de novedades que mantendrán a los espectadores pegados a la pantalla: esta vez todos los ojos están puestos Pensé. El hombre se presenta como el sobrino de Fekili, ¡pero en realidad es el hijo ilegítimo de Adnan Yaman y el medio hermano de Demir! Pero descubramos juntos qué revelarán en detalle las vistas previas de los episodios que pronto se emitirán. 14.10 en el canal 5.

Tira Amara avanza en turco: llegan Fikret y Umit

cuotas provenientes de tiempo tierra Estará lleno de altibajos. El público tendrá que prepararse para despedirse de varios VIP, es decir Yilmaz y Hunker, quienes serán asesinados y harán sufrir a todos sus seres queridos. Pero también habrá recién llegados como Nephew Fakili, pensé, y un nuevo médico, Umit. Ambos seguirían envueltos en enredos románticos a partir de entonces. Pronto se establecerá una buena relación entre el hombre y la esposa de Yilmaz.Tanto es así que cuando una mujer aseguró que estaba embarazada por segunda vez, Yilmaz temía que Fikret fuera su hijo.

Tira Amara avanza turco: Fikret es el hermano de Demir

Demir quedará fascinado con la belleza de Umita quien conocerá en cuanto pise el pie de una mujer CukurovaDoctora: En realidad. Ella tendrá un problema con los neumáticos y él la ayudará.. si aunque Umit resultará ser la hija de Sevda. Él también abandonó los estudios cuando era joven. He pensado en secretos... Efectivamente parecerá que no es lo que dice: no es mi sobrino Entonces dime, pero para Adnan Al-Yaman! único padre Demir y marido Agachar. Sin embargo, el hombre tuvo una relación extramatrimonial. Se negó a tratar a Fikret como ilegítimo.…

Fikret odia los avances extranjeros de Demir

Fikret tiene la intención de vengarse de los alamanes, especialmente de su medio hermano.. Por el odio que siente por los muertos adnánel sobrino falso DrAl-Faqili vendrá a destruir la tumba del padre de Demir con una roca! Mientras tanto, también Umit pretende causar problemas: quiere vencer a Demir ¡Y le pedirá ayuda a su madre después de revelar la verdad sobre su identidad!