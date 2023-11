¿Tienes una plancha de pelo y no sabes cómo limpiarla? Te enseñaremos un truco práctico y fácil.

Limpiar una plancha de pelo es realmente bastante sencillo: con este truco infalible podrás conseguir los máximos resultados con el mínimo esfuerzo.

Las planchas para el cabello son las mejores amigas de la mayoría de nosotras las mujeres y más allá. Simplemente enciéndelo, déjalo calentar unos instantes y en poco tiempo estará listo para usar, permitiéndonos hacer precisamente eso. Alisa nuestro cabello sin utilizar secadores, cepillos, productos adicionales y accesorios.

Los últimos modelos, entre otras cosas, se calientan mucho en apenas unos segundos y pueden usarse no sólo para alisar el cabello, sino también para obtener un efecto ondulado gracias a la creación de algunos rizos aquí y allá y otros peinados geniales. .

¡Con un poco de habilidad manual, tu plancha de pelo podrá sustituir el trabajo de un peluquero! Pero ¿alguna vez te has preguntado ¿Cómo se limpia este artículo de belleza? ¿muy útil? Probablemente nunca hayas hecho esto antes, pero es suficiente para ponerlo en práctica. truco muy facil Para conseguir un resultado excepcional.

¿Tienes una plancha de pelo y no sabes cómo limpiarla? Aquí se revela el truco fácil y rápido

Si tu también estás en casa Tienes una plancha de pelo, pero no sabes en absoluto cómo limpiarla. Has venido al lugar correcto. Sí, porque hoy te mostraremos cómo. Verás que en unos sencillos pasos conseguirás los máximos resultados, pero con el mínimo esfuerzo. ¡Ver para creer!

Definitivamente una vez que uses esto Maquillaje fácil y rápido No querrás prescindir más de él porque no sólo funciona, sino que además es muy práctico y sin coste alguno. Deja de perder más tiempo valioso y veamos inmediatamente cómo proceder en detalle.

Primero, conecte el enchufe a la fuente de alimentación y encienda la plancha de pelo. Deje que se caliente durante 3 segundos para ablandar cualquier residuo de suciedad y luego apáguelo. Después de asegurarnos de que el plato esté frío, Tome un pañuelo húmedo y páselo suavemente por las rodajas y luego también por el exterior.

Por último, seca con una toalla limpia y ¡listo! ¡Finalmente tu plancha de pelo estará lista para usar nuevamente! Si no tienes toallitas húmedas, Vierta un poco de agua tibia o agua destilada sobre la almohadilla desmaquillante. Y sigue el mismo procedimiento.

Para una limpieza más profunda recomendamos verter Unas gotas de alcohol en un algodón. De esta forma, será más fácil desengrasar los restos de cualquier producto químico que se depositen en tu plato tras su uso. Si quieres llegar a los rincones más escondidos, utiliza un bastoncillo de algodón o un cepillo de dientes viejo. ¡De esta manera tu plancha quedará como nueva!