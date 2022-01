Tiempo de inactividad del asistente virtual de Amazon en Europa – Corriere.it

Los altavoces inteligentes Amazon Echo y la aplicación Alexa no funcionan. Problemas con Amazon Alexa Assistant, en la mañana del 21 de enero

Hay quienes no se despertaron porque la alarma no sonó. ¿Quién no pudo escuchar las noticias de hoy? Y el que se quede a oscuras: las luces inteligentes no funcionan. En la mañana del 21 de enero Alexa no responde. El asistente virtual de Amazon -el más popular y usado- en Abajo en toda Europa desde aproximadamente las 7:45 a.m., como señala DownDetector. hay informes de Italia, sino también de España, Desde Francia, Desde Alemania Y de Reino Unido. Estos dos últimos son los dos países con más usuarios que se quedan sin asistente, pero también quizás porque son las zonas más populares de Alexa.