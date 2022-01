¿Instagram diventa a pagamento? Ecco qual è la verità

Pagare un abbonamento per contenuti esclusivi. È questa la rivoluzione di Instagram ideata dal propietario Mark Zuckerbergprendendo liberamente ispirazione dal social solofansporque viene con Facebook Messenger, idéntico a WhatsApp, desde 2014.

La notizia si è rincorsa in molti articoli dei media e di alcune testate, no nostante inicialmente si credesse che questa potesse essere in realtà una noticias falsas non è esattamente così. Instagram non sarà a pagamento per tutti, ma dovrebbe esserlo per accedere ad alcuni contenuti di alcuni influencer. Il test negli Stati Uniti è stato avviato con i primi 10 influencer ad aderire all’iniziativa. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova frontiera di Instagram e cosa cambia per gli utenti.

Instagram a pagamento: come funziona e le novità

Instagram un pago por prima de cuenta e contenuti esclusivi. È questa la novità per uno dei Social Network più utilizzati al mondo. Il gruppo Meta, dopo il successo su Facebook ha quindi pensato d’introdurre anche su Instagram programma Descripciones. Un programma che prevede un modello che “premia” i profili più attivi, prevedendo una remunerazione per le foto, i video e le storie pubblicate.

Prima però di preoccuparsi è bene sapere che gli cuenta degli influencer rimarranno aperti e pubblici, i fan però potranno supportare i loro Creator preferiti, pagando un abbonamento, ricevendo in cambio dei contenido esclusivo. Un’offerta simile, se non uguale, a quella di OnlyFans.

Le suscripciones sono uno dei modi migliori per avere un reddito prevedibile, esattamente come spiegato dal CEO d’Instagram adam mosseri en un video postado. Mosseri però ha voluto sottolineare un altro aspetto importante di questa nuova funzione, ovverosia quella di poter supportare i micro-influencer che non semper riescono a monetizzare nonostante i loro sforzi per emergere.

Instagram a pagamento: ecco quali sono i contenuti esclusivi

Sono quindi 3 le principali novità per i creador de contenido seguidores de ei loro. Stando alle prime indiscrezioni influencer, created and blogger potranno in future meter a disposizione un abbonamento che potrebbe costare tra i 0.99- 99.99 dólaresi, una discreción del creador de contenido. Ecco quali sono questi contenuti esclusivi:

Dirette per gli abbonati;

Historia por gli abbonati;

Insignia por gli abbonati,

Di fronte a centinaia di commenti, grazie al badge, l’influencer potrà riconoscere e dare priorità a chi ha deciso di holdinglo/a direttamente. gli insignia de instagram non sono in realtà una novità, anzi sono strumenti già presenti sull’app e si possono acquistare durante le En Vivocon un costo comprimido por gli 0,99-4,99 dólaresi. In questo modo è quindi possibile supportare l’attività dei propri author preferiti. Per abbonarsi ai contenuti sarà progettato un tasto dedicato nella home page del social, sotto la bio.

Instagram a pagamento: quanto guadagneranno gli influencer

Al momento la funzione è stata resa disponibile solo negli Estados Unidos y solo a un número limitado de influencers y celebridades de la web. Nei prossimi mesi potrebbero però essere coinvolti semper più profili. Inoltre Meta ha decidido, almeno fino al 2023, di non incassare alcuna percentuale dagli abbonamenti di Instagram. Quindi per un anno gli influencer potranno guadagnare il 100% degli introiti provenienti dagli abbonamenti.

sucesivamente, porque vengan avvenuto per le suscripciones di Facebook, Meta dovrebbe iniziare a trattenere il 30% degli incassi. La socialetà ha inoltre fatto sapere anche di aver investito 1 miliardo di dollari per questa nuova funzione. Bisogna però fare un’ultima considerazione in merito alla questione.

L’Advertising per Instagram, come per altri social, è da sempre la principale fonte di reddito dei Creators. Non è detto quindi che il modello economico sarà totalmente stravolto da questa rivoluzione.