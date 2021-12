The Gunk, recensione – Multiplayer.it

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, a veces se va demasiado lejos y una sólida mina de talento detrás de un proyecto puede no ser suficiente. Después de completar el juego, de hecho, dudamos que el título pueda obtener el nombre de este equipo de programadores suecos. Explica por qué en nuestro país ginkgo recensione .

Sin embargo, incluso con tales dificultades que superar, si un equipo famoso intenta seguir este camino sinuoso, las expectativas son predeciblemente altas, ya que aumenta la probabilidad de encontrar una joya real. Cuando Image & Form presentó The Gunk, la mayoría de los entusiastas levantaron sus antenas, convencidos de que podían ver explotar el talento del equipo al que le debemos la serie SteamWorld. Aventura de acción en tres dimensiones .

Algunas casas de software han logrado evolucionar de una manera casi natural y desarmadora y, sin embargo, hay quienes fallan miserablemente, incluso con un linaje respetable detrás de ellos. Errores similares suelen ser el resultado de errores de cálculo, o de la incapacidad de evaluar adecuadamente los esfuerzos necesarios para cambiar una gran parte de la filosofía interna de un individuo, un evento que no es nada raro si, hasta ese momento, la persona siempre ha optado por abordar el problema. trabajo “a pequeña escala” (o con una estructura familiar casi extendida).

De hecho, puedes pasar por alto fácilmente una narrativa menos que estelar si la jugabilidad te deja sin palabras, pero en The Gunk, las decisiones que toman los desarrolladores no siempre son las mejores.

Como comprenderá, nos enfrentamos a una premisa bastante flexible, que se puede desarrollar de varias formas interesantes. Sin embargo, el ginkgo, aunque muy guiado por él Pieza , no brilla particularmente bien para los diálogos o caracterizaciones y, en general, nunca logra la maximización. A lo largo de la campaña, de hecho, la historia da la impresión de ser más una justificación del progreso que un verdadero apoyo de la experiencia, y no hay escasez de gran creatividad en la escritura. Nada terrible, por el amor de Dios, pero el título sin duda ganará más compromiso en este ámbito, dado que está lejos de ser impecable en otros aspectos.

Las diferencias entre The Gunk de trabajos anteriores de Imagen y Figura se pueden notar casi de inmediato: son, como se mencionó, Acción y aventura linearissimo Y la narrativa de manera significativa. El juego te pone en la piel de Rani, una excavadora espacial que llega a un planeta misterioso con su compañero Beck, en busca de fuentes de energía y / o riquezas. Armada con un poderoso brazo mecánico capaz de absorber diferentes tipos de materiales, Rani se propone explorar su nuevo mundo, pero esperándola se encuentra con un paisaje verde invadido por una extraña materia oscura: es bautizada instantáneamente. basura Por la niña, que una vez se salió del camino, da paso a prometedoras explosiones de energía y al repentino nacimiento de plantas vecinas. La búsqueda del origen de todo esto lleva claramente a la pareja a encontrarse con algo muy diferente a una simple expedición.

Eliminar el punto en sí mismo no es algo malo: el efecto absorbente del guante Rani es visualmente muy agradable y la limpieza de mapas 3D es casi un alivio la mayor parte del tiempo. Sin embargo, el ritmo general es muy constante y la necesidad de cancelar constantemente estos misteriosos bultos de vuelo lo reduce aún más, lo que conduce a algunas etapas aburridas (especialmente las iniciales, dada la facilidad).

el batallas Contra algunos de los monstruos del título, no cambian mucho la situación: son enemigos ligeramente variados y patrones muy simples, que en su mayoría son una molestia al resolver las diversas situaciones en las que Rani se encuentra enredado (su dificultad general se reduce una vez que obtenga algunas actualizaciones específicas). Para debilitar aún más el conjunto, ponemos viscosidad: limo esparcido por todas partes para ser limpiado constantemente con el fin de llegar a las siguientes zonas.

El problema es Rompecabezas sencillos E incluso en la excesiva linealidad de la progresión: la campaña contiene acertijos muy simples y un camino muy claro para progresar durante al menos tres cuartas partes de la duración; Las cosas solo se complican un poco en la etapa final, e incluso en este caso específico, hacer una pausa de más de doce segundos frente al rompecabezas es raro. Solo para que comprendas lo bajo que es el desafío: de hecho, solo hemos estado unas pocas veces durante la aventura; Ambos no se debieron a acertijos difíciles, sino a bugs que nos obligaron a reiniciar el último checkpoint para activar plataformas que no arrancaban.

Si vas a analizar estructura De hecho, no hay nada particularmente malo: The Gunk es una especie de “título de exploración falso” con una obvia encrucijada de mapas en 3D, principalmente para resolver algunos acertijos adicionales y obtener recursos adicionales. Los materiales recuperados que se desvían del camino recomendado se pueden usar para reforzar el guantelete de Rani de varias maneras y hacer la vida más fácil en situaciones peligrosas.

Sector técnico y gobernanza: soft lemon



The Gunk: en una extraña instalación

Permítanme ser claro, incluso con todas las críticas anteriores, este no es un videojuego realmente malo. El Gunk funciona, no dura mucho y hace su trabajo sucio al mismo tiempo que proporciona algunos destellos de diversión e ingenio aquí y allá. El problema es su calidad generalmente mediocre, que seguro que unos instantes que logró revivir no es suficiente.

Este nivel general ‘apenas suficiente’ también está presente en Sector técnico, ya que fuera de los efectos relacionados con el ginkgo que describimos anteriormente, hay muy pocas observaciones de las que hablar. Los modelos 3D de mapas y personajes son geniales, pero está lejos de ser uno de los favoritos, la animación es de madera y la dirección de arte es mediocre. En general, lo más molesto fueron algunos errores: algunos son menores, como plataformas que se ponen “duras” con un ligero retraso o contratiempos en el motor de física, y otros son significativamente más importantes, como el que nos obligó a reiniciar varias veces. . Muchos de estos errores parecen ser bien conocidos, por lo que es razonable que el equipo los corrija con los primeros parches.

¿El único componente que se destaca? Por ahí Grabación de audio. El diseño sonoro del juego es soberbio, y la acción acompaña los eventos con sonidos perfectamente posicionados, pasando de una música increíblemente tranquila durante las etapas tranquilas, a los momentos más tensos que se destacan claramente por melodías más hostiles e inquietantes. Sin embargo, desde el equipo hasta las riendas de este negocio, realmente esperábamos mucho.