Bill Gates ejerció tanta presión sobre el equipo de Xbox que quería una respuesta para Wii – Nerd4.life

A través de la nueva serie documental X-BoxAverigüemos información básica sobre la creación de un archivo. Kinect. Según se ha revelado, fue el propio Bill Gates quien presionó para encontrar una respuesta, para Xbox, al éxito de la Nintendo Wii.

Específicamente, se aclaró que en 2006 Nintendo lanzó la consola Wii, ya sabes. Controles de movimiento. Esto “cambió todo”, dice el ex empleado de Microsoft Shannon Loftis. Además, esta novedad tomó por sorpresa a los oponentes de Nintendo.

explícalo Bill Gates No estaba contento de que los líderes de Xbox no fueran capaces de anticipar esto y crear su propia versión de la Wii, por lo que “presionó mucho al equipo”. El diseñador de Xbox Carl Ledbetter agregó que Xbox quería competir con Nintendo y desarrollar su estrategia, sin copiar la Wii directamente.

Afortunadamente para Xbox, ya se estaban realizando algunas investigaciones sobre la tecnología que se ha convertido Kinect. La reacción histórica del público no ha sido positiva, pero la empresa cree que fue un “cambio de paradigma”, con 10 millones de unidades vendidas en los primeros 60 días. Xbox finalmente renunció a los controles de movimiento, mientras que Nintendo los mantuvo parcialmente con Switch Joy-Con.

Yo también’Ex presidente y director ejecutivo de Sony Computer Entertainment America – Jack Triton – La opinión de Sony sobre el éxito de la Nintendo Wii reveló: “Nintendo salió de la nada con un dispositivo que no se basaba en una tecnología en particular, sino en una experiencia de entretenimiento simple, sobre poder jugar un juego sin tener que presionar teclas. consola. Obviamente ampliaron las audiencias. “E hicieron de los videojuegos una forma de entretenimiento generalizada”.

A través de estos documentales, también descubrimos que GTA 3 fue rechazado por Microsoft en Xbox.