The Game Awards 2023: la votación pública está abierta

Juegos votables

Boletín del premio Players Voice

Veamos la lista de juegos que compiten en La voz de los jugadores.:

Alan Wake 2

Leyendas del ápice

Sexto vehículo blindado básico.

Puerta de Baldur 3

Contraataque 2

Ciberpunk 2077

Destino 2

Diablo IV

Final Fantasy XVI

fortnite

Impacto de Genshin

GTA en línea

Hola Fi Rush

Legado de Hogwarts

Honkai: Starrail

League of Legends

P miente

Marvel Spider-Man 2

Artesanía de Maine

mortal kombat 1

Ningún hombre del cielo

Viajero Octopata II

Resident Evil 4

Star Wars Jedi: Superviviente

campo estelar

luchador callejero 6

Super Mario Bros Maravilla

La leyenda de Zelda: Lágrimas del Reino

corajudo

Marcos de guerra

Para votar debes ir a esta es la dirección Elige un máximo de diez juegos de los 30 que se ofrecen. Tienes hasta el 29 de noviembre para expresar tu opinión Preferencias. Luego comenzará la segunda ronda, que nos acercará al resultado final.

Hay que decir que la lista incluye no solo juegos lanzados en 2023, sino también juegos que llevan muchos años retrasados, como Minecraft, GTA Online o No Man’s Sky. Está claro que se tuvo en cuenta la actividad de juego y no el año de lanzamiento, aunque esto da como resultado una gran mezcla de títulos heterogéneos.