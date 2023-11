Después del Black Friday, el iPhone 15 Pro Max con descuento se envió inmediatamente en versiones de 256 y 512 GB.

¿Se enviará el iPhone 15 Pro Max inmediatamente y con descuento incluso después del Black Friday? No es imposible recurrir a la web de Amazon, que te ofrece este teléfono, que aún es imposible conseguir a precio rebajado, como el modelo azul: iPhone 15 Pro Max de 512 GB a 1.599 euros (en lugar de 1.739 euros) y el modelo iPhone 15 Pro Max, 256 GB, precio de 1.399 euros en lugar de 1.489 euros.

Recordamos que el iPhone 15 Pro Max es el último iPhone de gama alta lanzado. Hablaremos de ello en detalle en nuestro artículo introductorio. Pero si quieres saber brevemente en qué se diferencia de sus predecesores, esto es lo que dice Apple

Diseño de titanio resistente y liviano con respaldo de vidrio mate

Procesador A17 Pro con una nueva GPU para juegos realistas

Eso es el equivalente a siete lentes con una cámara principal de 48 megapíxeles y fotografías de resolución estándar de 24 megapíxeles.

Botón de acción personalizable para activar rápidamente tu función favorita

Nuevo conector USB-C compatible con el estándar USB 3, para una transferencia de datos más rápida4

Wi-Fi 6E

Cámara con zoom de 5X

Actualmente, el iPhone 15 Pro Max sigue siendo difícil de encontrar en el mercado. Para muchos sitios, ni siquiera es un repositorio. La propia Apple recién ahora está normalizando los tiempos de entrega. Actualmente, Amazon le ofrece tarjetas de memoria de 256 GB y 512 GB a un precio con descuento.

Por tanto, los descuentos alcanzan el 8%; No hay motivo para quejarse porque este modelo todavía es, como se mencionó, casi imposible de encontrar en las tiendas, mientras que aquí no solo tiene un precio rebajado sino también un envío rápido. Además de esto, también podrás pagar a plazos sin intereses y también devolver el teléfono hasta el 31 de enero si no te gusta o si fue un regalo y no fue apreciado.

¿Demasiadas ventajas? ¿Hay algún truco detrás de esto? Ninguno: Lo único a tener en cuenta es que hay muy pocas piezas disponibles y claramente estamos viendo una disminución en la disponibilidad. Entonces tienes que darte prisa.

