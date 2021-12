The Awakening está disponible de forma gratuita en PS5 y Xbox Series X | S, en Unreal Engine 5 – Nerd4.life

The Matrix: Awakening o The Matrix Awakens, la nueva experiencia interactiva basada en la exitosa serie cuya cuarta película vendrá con The Matrix Awakens, es Disponible ahora gratis eso es PS5 y Xbox Series X | S., construido sobre Unreal Engine 5.

El título en cuestión es una especie de aplicación que se centra en algunas de las situaciones y escenas históricas de la serie The Matrix, que te permite experimentar de primera mano, o al menos de cerca, algunos de los momentos temáticos de las películas originales y nuevas, mejoradas con gráficos de próxima generación. enséñalo Unreal Engine 5.

Keanu Reeves y Carrie Anne Moss Personalmente, o Neo y Trinity, presentó el lanzamiento de esta misma iniciativa en conexión con los Game Awards 2021, y al mismo tiempo que el evento en cuestión, la aplicación se pone a disposición de todos de forma gratuita, luego de que fuera anunciada en los últimos días. .

Ya vimos el lunes pasado que estaba disponible una precarga en PS5 y Xbox Series X para esta experiencia especial en Unreal Engine 5 y ahora se puede lanzar la aplicación, para ver exactamente qué es, como el entusiasta Keanu Reeves lo ha dado especialmente en estas ocasiones. . Sin embargo, a partir de la presentación de esto, también surgió la sospecha de que el protagonista era real o rehecho en gráficos por computadora, debido a la avanzada tecnología que Unreal Engine 5 usaba para construir los rostros de personajes humanos.