Terremotos políticos y mercados financieros: elecciones recientes en Sudáfrica y México

Europa está centrada en la próxima decisión del Banco Central Europeo (BCE) y de las próximas elecciones europeas, ante las expectativas de que la Reserva Federal incremente al menos dos recortes de tipos de interés de aquí a finales de año, con Estados Unidos siguiendo de cerca los nuevos recortes laborales. datos del mercado. Elecciones. Al mismo tiempo, tres democracias importantes de los mercados emergentes (que representan alrededor del 24% del EEM ETF, un fondo que rastrea los mercados emergentes) celebraron elecciones recientemente. Sin embargo, en Sudáfrica, México y la India, los líderes en el poder retienen el poder con distintos grados de libertad de acción: mayor en México y mucho menos en Sudáfrica y la India. A pesar de las diferencias entre estos países, el tema común que surge es la tendencia a vender acciones después de los resultados electorales.

En Sudáfrica, el histórico partido Congreso Nacional Africano (ANC) mantuvo su mayoría, pero con menos apoyo en comparación con elecciones anteriores. Por primera vez desde 1994, el ANC perdió su mayoría parlamentaria. Esto ha creado incertidumbre entre los inversores preocupados por la futura estabilidad política y las políticas económicas del país. El principal índice bursátil de Sudáfrica cayó un 1,73% en su primera sesión bursátil postelectoral y continúa cotizando por debajo de los niveles previos a las elecciones. El ETF iShares EZA, que sigue el mercado sudafricano, registró más de 12 millones de dólares en salidas en la semana del 28 de mayo, lo que eleva las salidas totales a más de 62 millones de dólares desde principios de año.

En México, Claudia Scheinbaum, del partido gobernante Morena, desafió las expectativas al obtener una mayoría absoluta en la cámara baja del Partido del Congreso. La decisión podría fortalecer significativamente el control del Partido de Izquierda sobre las leyes, aumentando la posibilidad de aprobar medidas previamente bloqueadas. A pesar de la reelección del Ministro de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, Sheinbaum se ha mantenido callado sobre las políticas específicas que quiere seguir. Los inversores esperan más detalles sobre si la nueva administración adoptará un enfoque más favorable al mercado que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, o si propondrá reformas constitucionales que podrían consolidar aún más el poder de su partido. Después de que se anunciaran los resultados de las elecciones, el índice bursátil nacional cayó un 10% en un día, marcando su peor sesión desde 2008, salvo el período de la pandemia en 2020.



También en la India el mercado de valores se vio afectado por los resultados electorales. El éxito de Narendra Modi, pese a ser el líder más reconocido del mundo, no ha sido tan arrollador como se esperaba. El ETF local iShares INDA experimentó una caída del 6%, la más pronunciada desde junio de 2020. La relación precio-beneficio (P/E) de NTM (próximos doce meses) fue 23 veces mayor que la de Estados Unidos. El shock intensificó la venta masiva de acciones. En medio de las tensiones entre China y Estados Unidos y la estabilidad política de la India, los mercados han recompensado al país desde principios de año, con los ETF beneficiándose de entradas de más de 6.500 millones de dólares.

Sin duda, las recientes elecciones en los mercados emergentes han provocado movimientos significativos en los mercados financieros, pero es importante abordar estos cambios con cautela antes de tomar decisiones. De hecho, los inversores no se dejan llevar por conexiones políticas, sino que buscan principalmente estabilidad y previsibilidad para proteger y hacer crecer sus inversiones. Por lo tanto, cuando analizamos estos eventos, debemos considerar que las reacciones del mercado a menudo están impulsadas menos por ideologías y más por expectativas sobre cómo las políticas futuras pueden afectar la economía. Se advierte a los inversores de cara a las próximas elecciones europeas y estadounidenses.

Gabriel Debach

Analista del mercado italiano de eToro

