Tengo 39 años, mi edad biológica es 23 – así es cómo hacerlo

estilo de vida

14 de mayo de 2023 | 15:56

Está envejeciendo al revés, literalmente.

Chris Mirabell, fundador y director ejecutivo de una empresa de consumo de biotecnología llamada NOVOS, ha afirmado que tiene 39 años y ha edad biológica Tiene casi 23 años y ahora comparte sus consejos con el mundo.

Si bien las pruebas de edad biológica pueden ser controvertidas, un experto Ella dice que es un indicador inteligente de cuánto “daño” se ha hecho dentro de su cuerpo.

La prueba tiene como objetivo medir la velocidad a la que el cuerpo envejece.

Mirabelle, que sobrevivió a un tumor cerebral cuando era más joven, tiene algunos trucos para el envejecimiento que no costarán mucho dinero y son fáciles de implementar en su propia rutina.

Mientras aparecía en John Barrows “hazlo” Podcast En agosto de 2022, Mirabile trae uno de sus consejos más poderosos a la audiencia, y es más simple de lo que cabría esperar.

“150 minutos a la semana de actividad física moderada es suficiente para prolongar la salud y la esperanza de vida por un margen significativo”, afirmó mientras compartía su podcast.

Chris Mirabell tiene 39 años, pero dice que su edad biológica ronda los 23. mi edad es lenta

Señale que si realiza una caminata rápida de 20 minutos todos los días, aproximadamente llegará a la marca de los 150 minutos. Mirabel también recomendó hacer ejercicios de peso corporal dos veces por semana, con un enfoque especial en las piernas.

El ejercicio regular puede apoyar la salud del cerebro, fortalecer los músculos y los huesos e incluso ayudar a reducir el riesgo de enfermedades, según Centros de Control y Prevención de Enfermedades.

Mirabile usó la sentadilla como un buen ejemplo de un entrenamiento de peso corporal, sugiriendo que aumente su resistencia comenzando con 20 repeticiones. Dijo que incluso puedes hacer esto mientras ves la televisión.

de acuerdo a Correo diarioEl mismo Mirabelle hace ejercicio seis veces a la semana, dividiéndolo en tres sesiones de cardio y tres sesiones de levantamiento de pesas.

“Realmente no me refiero a nada loco”, le dijo al Daily Mail. “Entonces, como una carrera de seis a ocho millas, cualquier cosa que pueda caber en mi horario, de 45 minutos a una hora, y tengo que asegurarme de no esforzarme demasiado”.

Destacó la importancia del ayuno intermitente, una dieta saludable y el ejercicio. mi edad es lenta

Otro consejo revelado por Mirabile es la importancia del ayuno intermitente, asegurándose de tener una ventana restringida de 12 horas para comer, al menos.

“Una de las cosas más importantes a considerar es cuándo comes, a qué hora comes”, dijo Mirabel mientras compartía el podcast.

Señaló a un investigador del Instituto Salk en California, Dra. Satchidananda Panda, Explicar que es mejor comer en un período de tiempo más corto.

“Cuanto más pequeña sea la ventana para comer que pueda hacer, mejor para su salud en general”, afirmó Mirabel mientras compartía en el podcast.

“Los estudios han encontrado, por ejemplo, que dos personas pueden comer exactamente los mismos alimentos, pero si comen en menos tiempo, pueden tener resultados de salud mucho mejores en términos de riesgo de enfermedad cardiovascular, etc.”

Y Mirabelle dijo que come saludablemente el 90% del tiempo, especialmente durante los días de trabajo, según el Daily Mail.

El medio informó que algunos de los alimentos típicos en su dieta incluyen brócoli, coles de Bruselas y bayas, pero no duda en disfrutar comiendo de vez en cuando, complaciéndose en dos “comidas trampa” una vez a la semana.

Dijo que era importante comer dentro de las 12 horas. Getty Images/iStockphoto

Sin embargo, admitió que no se avergüenza de tener una comida trampa aquí o allá. Getty Images/iStockphoto

“Entonces, podría comer pizza el viernes por la noche y luego el postre el sábado, pero trato de no comer pizza y postre al mismo tiempo porque es demasiado al mismo tiempo”, dijo a DailyMail.com. .

Reveló que dormir bien por la noche también es crucial y recomendó descansar ocho horas cada noche, según Correo diario.

Dormir lo suficiente es importante para la salud física y emocional de cualquier persona, y se recomienda Clínica Cleveland Para adultos, de siete a ocho horas por noche.

Es el fundador y director ejecutivo de la empresa de biotecnología de consumo NOVOS. mi edad es lenta

También dijo que una caminata rápida diaria de 20 minutos puede ayudarlo a alcanzar la meta de 150 minutos de ejercicio por semana. Getty Images/iStockphoto

Mirabelle sobrevivió a un tumor cerebral cuando era joven. mi edad es lenta

Dormir también ayuda a que tu sistema nervioso funcione, según la clínica.

The Post se ha comunicado con Mirabile para hacer comentarios.

Sin embargo, Mirabile no es el único que ha afirmado tener una edad biológica más joven.

El Dr. Mark Heymann tiene 63 años, pero dice que su edad biológica es 43.

En su lista de consejos, recomienda mencionar batidos, meditación y baños fríos, entre otros.





Descargar más…



{{#esPantalla}}

{{/isDisplay}} {{#isAniviewVideo}}



{{/isAniviewVideo}} {{#isSRVideo}}



{{/isSRVideo}}