Tenga cuidado con las hipotecas conjuntas: quién paga y qué sucede …

hipoteca conjunta Comprar una propiedad y romper: ¿cómo deben actuar los ex cónyuges? Las diversas situaciones que pueden surgir fueron analizadas por la abogada Ada Barbera.

separación consensuada

de acuerdo acuerdo Separación También es posible organizar el espinoso tema de la propiedad conjunta de la casa en la que los ex cónyuges siguen pagando la hipoteca. “ Una posible solución durante el período de separación es que solo uno de los cónyuges continúe pagando su parte de la prima. Un excónyuge aún puede optar por hacerse cargo de la totalidad de la cuota y luego deducir el monto de cualquier pensión alimenticia otorgada al otro cónyuge: esta disolución obviamente debe anunciarse en el acuerdo de separación por consentimiento mutuo, explica el abogado.

Por ley, independientemente del sistema de propiedad elegido en el momento del matrimonio (es decir, empresa o separación de bienes) pago hipotecario El titular de la cuenta conjunta sigue soportando la carga de ambas partes directamente involucradas. “ Incluso en el caso de separación mutua y acuerdo para reembolsar las cuotas, el esposo / esposa no “abandona” el acuerdo de préstamo del cual es parte obligada. “, explica el abogado. Esto significa que el banco está al margen de cualquier elección legal hecha por los cónyuges durante la fase de separación, que sólo tiene efecto entre ellos: en caso de incumplimiento de uno de los copropietarios, la institución del fideicomiso “ También puede actuar contra el otro cónyuge cedido, porque sigue siendo socio en el préstamo estipulado en ese momento. “.

venta de acciones

Otra ruta viable, en el escenario separación consensuada, es la persona que prevé la transferencia de la parte de la propiedad de uno al otro excónyuge, quien se convierte así en el único propietario de la casa y en el único propietario del contrato de préstamo. Sin embargo, en este caso, debe ser la entidad de crédito que pagó el monto del préstamo para dar su consentimiento a la elección de cónyuges. “ Desde el punto de vista del banco, de hecho, esta propuesta se traduce en una obligación de evaluar si el cónyuge restante tiene una capacidad fiduciaria, como la capacidad de proporcionar una garantía en relación con el cumplimiento de las cuotas restantes del préstamo. ‘, explica el abogado Barberá.

En caso de desacuerdo, el Términos contractuales Las iniciales de la participación del préstamo conjunto. No obstante, si el banco acepta, será posible proceder a la venta de la participación en la propiedad de la propiedad durante la separación, sin tener que afrontar los típicos y costosos trámites de venta a través de notario. “ Ten cuidado ”, Determinado por el abogado. Y nuevamente: “La intervención de un notario sólo puede evitarse si, durante un despido consensuado, se puede incluir en el acuerdo relativo una cláusula completa de todos los datos catastrales del inmueble. En este caso, es suficiente la intervención del juez de conformidad de las condiciones . Separación “.

hijos menores de edad

En el caso del nacimiento de hijos del matrimonio, esto resulta en el Palacio En el momento de la separación, el juez interviene para valorar que la elección de los ex cónyuges corresponde a las necesidades de los hijos. Durante la separación, los padres pueden decidir vender la propiedad para pagar la hipoteca. “ Sin embargo, este camino conlleva la pérdida del hogar lo que puede acarrear grandes inconvenientes, especialmente para los niños menores de edad. Anuncia el abogado Barbera. Por esta razón, el juez puede no estar de acuerdo con el acuerdo de separación e invitar a las partes a buscar otras soluciones. De hecho, el juez generalmente tiende a asignar la casa al cónyuge que tiene la custodia, para que no haya disturbios excesivos en la vida de los niños.

separación no consensuada

En caso de desacuerdo, los cónyuges Tendrán que acudir a otro juez, que no sea el juez de adjudicación legal. “Este último tendrá la tarea de dividir conjuntamente los activos.

acuerdos prenupciales

En Italia, a diferencia de otros países, no existe una clase contractual específica paraacuerdo prenupcial. Aunque los cónyuges tienen poder de negociación independiente también en materia de propiedad, en el momento de la separación hay algo en juego con respecto a cualquier acuerdo prenupcial.