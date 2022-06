Teme una parada completa de Rusia. Ir a las plantas de carbón

Francia está seca. Casi Eslovaquia. En Alemania, los suministros han bajado un 60 por ciento. en Italia Ayer Eni recibió la mitad Gas querido. Ingresos “sólo” 34 millones de metros cúbicos de Tarvisio. el presidente ruso vladimir putin Está cerrando de forma gradual, pero implacable, los grifos de gas de Europa. Los gobiernos están en alerta. El Ministerio de Transformación Ambiental realizó un cronograma de revisión para mediados de la próxima semana. Avanzamos hacia la transición de un estado de alerta anticipada a un estado de alerta: en la práctica, se declara el estado de emergencia. Parece ser una cláusula formal, que, sin embargo, permitiría llevar a cabo varias acciones. Como el corte voluntario de gas por parte de las empresas. Si la crisis se agudiza por la interrupción del suministro ruso -que ahora parece probable-, se activará toda la capacidad de las centrales de carbón que aún están en funcionamiento, para proporcionar los 5.000 millones de metros cúbicos de gas que se utilizan hoy en día para producir energía eléctrica. Pero los apagones dirigidos también pueden ocurrir en empresas que tienen contratos “ininterrumpibles”, es decir, que han aceptado interrupciones en el suministro de metano a precios más bajos. De hecho, el ministro Roberto Cingolani puede actuar independientemente de la declaración del estado de emergencia, porque ya ha sido autorizado por el primer decreto sobre Ucrania para tomar las contramedidas necesarias.

Gas, el gobierno relanza plataformas de perforación en el Adriático. Eni: recibió solo el 65% de los suministros requeridos de Gazprom

La estrategia de Putin es clara para el gobierno. Es, como dijo el primer ministro Mario Draghi, un movimiento “político”. Pero también para una estrategia comercial inteligente. Si corta los suministros mañana, Putin no pondrá en peligro el sistema energético europeo o italiano de todos modos. Ayer llegaron a Italia 196 millones de metros cúbicos de gas, frente a 155 millones de solicitudes. Esto significa que incluso sin 34 millones de gas ruso, Italia habría podido cubrir sus necesidades. Gracias a los suministros de Argelia y Azerbaiyán. Ayer llegaron 64 millones de metros cúbicos desde Mazara del Vallo, donde llega el gasoducto Transmed que transporta metano argelino. De Melendugno, en Salento donde llega TAP, llegaron 28 millones. Los últimos datos de SNAM indican una disminución en el suministro de Moscú del 39% al 23% en 2022. Sin embargo, es mejor no caer en delirios fáciles. La razón es simple. La mayor parte del gas ruso se quema en Italia en los últimos tres meses del año. De octubre a diciembre es casi imposible prescindir de él. Por eso, la Unión Europea se ha fijado el objetivo de llenar el 80 % de las instalaciones de almacenamiento. De esta forma, en invierno, a falta de gas ruso, los países europeos pueden contar con reservas. Es precisamente este plan el que Putin pretende boicotear. Cortar el gas de Europa hoy logra dos resultados. La primera es que a los países no se les permite reponer reservas: Italia está estancada en un 54% y ayer solo se almacenaron 26 millones de metros cúbicos en las fábricas. En mayo se bombearon hasta 100 millones por día.

el paso

El segundo logro de Putin es mantener el precio alto. En la Bolsa de Ámsterdam fluctuó ayer entre 124 y 138 euros el megavatio-hora: cerró en 117 euros, pero solo por temor a no alimentar la hipótesis de recesión. En una semana el valor del metano aumentó un 43%. A estos precios, los operadores no quieren acaparar gas. Todo lo que compran, lo venden enseguida. Pero la verdadera victoria de Putin es que si Italia y Europa no logran llenar sus existencias, podrán llamar a las puertas de Moscú el próximo invierno para no correr el riesgo de dejarlos afuera en el frío. En ese momento, Putin podrá cobrar el precio que quiere por la gasolina, además de poseer un arma excepcional de chantaje contra el Viejo Continente.

¿Qué hará Italia en caso de interrupción del suministro, además de activar las centrales de carbón e iniciar el primer racionamiento? Es posible, pronosticó Cingolani, que también acelere en ejercicios para revitalizar pozos en el Adriático. El martes, el ministro responderá a una pregunta del senador Andrea de Bertoldi, de la Fraternidad Italiana, quien hace dos meses logró obtener una agenda que obligaba al gobierno a derogar la prohibición nacional de producción. Un paso que ahora parece urgente.