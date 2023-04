Te pueden multar con miles de euros si evades aunque sea una pequeña cantidad | Podrías perder mucho dinero

Una nueva amnistía, que se extenderá hasta octubre, se relacionará con los impuestos no pagados: si retrocede incluso por unos pocos cientos de euros, podría recibir miles de euros en multas.

Propuso una nueva amnistía al gobierno de Meloni Ley de Presupuesto 2023 Finalmente, tiene una fecha de finalización: se habla de implementarlo como primer plazo el 31 de octubre de 2023.

La amnistía identifica delitos y obligaciones que se han llevado a cabo hasta la fecha, lo que permite el pago exacto 200euros Para cada período impositivo a más tardar en esta fecha.

Este tipo de castigo cae dentro de lo especificado delitos oficiales. ¿Cuáles serán?

esto se define “Dentro de los límites mínimo y máximo o hasta un límite fijado cuando no haya omisión, pago atrasado o pago incorrecto de un impuesto por el cual pueda devolverse el porcentaje de la sanción” (Circular 27.1.2023, N° 2/e), infracciones que “ no afectar lo que está haciendo el departamento financiero “(Circular 3.8.2001 No. 77 / E)”.

Delitos oficiales: ¿qué son?

Todos estos tipos de problemas fiscales son considerados delitos oficiales tales como:

declaración anual inconsistente e indicación incorrecta o incompleta de los datos del contribuyente;

La presentación omitida o irregular de los pagos periódicos del IVA, pero sólo si el IVA ha sido pagado y ni aun cuando el incumplimiento tenga incidencia en la determinación y pago del impuesto;

la presentación omitida, incompleta o irregular de los listados EUCIS;

mantenimiento y archivo irregular de registros contables si la infracción no tiene consecuencias fiscales;

encuestas no contestadas, incompletas o falsas;

Infracciones por comunicaciones de inicio, cambio y cese de actividades a efectos del IVA o anuncios previstos en el artículo 35-tercero y 74-quinto del Decreto Presidencial 10.26.1972, n. 633; etcétera etcétera.

Por supuesto, también es cierto que algunos delitos específicos que se han cometido han sido considerados por el gobierno directamente dentro de amnistía o paz financiera.

Pero es claro que la amnistía fiscal no cubre todas las infracciones y algunas de ellas pueden acarrear al contribuyente el pago de miles de euros en multas, por ejemplo la falta de pago del IVA por importes superiores a 250 mil euros anuales, o las deducciones devengadas o aprobado por más de 150 mil euros Para cuotas anuales e indemnizaciones impagadas de cuotas no superiores a 50.000 euros