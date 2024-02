¿Te están espiando? Truco fácil de descubrir: Sigue los pasos

Con este sistema, podrás saber fácilmente si te están espiando: solo sigue unos pocos pasos para determinar quién está monitoreando tu teléfono.

Si tu teléfono de repente empieza a comportarse de forma extraña y cuando llamas a alguien escuchas ruidos extraños durante la conversación No se puede descartar que alguien nos esté espiando en secreto.. No es una posibilidad rara en absoluto, ya que los piratas informáticos siempre intentan activamente apoderarse de nuestros datos confidenciales. Un ciberdelincuente muy hábil puede monitorear fácilmente nuestro teléfono, especialmente si el dispositivo no cuenta con los estándares de seguridad suficientes.

Cómo saber si te están espiando: las señales evidentes

Pero, ¿cómo podemos saber si realmente nos están espiando? Como se mencionó hay señales Lo que puede hacernos sospechar que alguien está vigilando nuestros smartphones.

En primer lugar, si notamos una disminución notable en el rendimiento de la batería, debemos preguntarnos inmediatamente qué está pasando. Es mejor comprobar las aplicaciones instaladas en el smartphone: si encontramos una aplicación que realmente no recordamos que hemos instalado, probablemente estemos ante un programa utilizado para espiar.

Obviamente, este software espía consume mucha batería porque Debes permanecer bajo control en todo momento. Actividades del usuario.

La otra señal que mencionamos anteriormente es exactamente esta. Ruidos extraños durante las llamadas telefónicas.: Este suele ser uno de los primeros “síntomas” de un teléfono pirateado.

Pero eso no es todo, porque los usuarios pueden saber si sus teléfonos son objetivo de piratas informáticos gracias a otra técnica muy eficaz.

Lo primero que debemos hacer es dirigirnos a la aplicación de nuestro teléfono que utilizamos para comunicarnos. Una vez la abramos nos encontraremos frente al teclado del teléfono: Presionamos la estrella, luego la libra, luego nuevamente 2, 1 y la libra.. Una vez que hayas terminado, todo lo que tienes que hacer es presionar el botón verde para conectarte.

Cómo solucionar el problema de forma permanente: El tratamiento es muy sencillo.

El usuario se encontrará ante una pantalla con diferentes elementos. Tienes que comprobar esto con cuidado. Todos estos elementos están efectivamente deshabilitados.. ¿Qué sucede si uno de estos elementos está habilitado?

En este caso, especialmente si teme que alguien ya esté monitoreando su teléfono, debe continuar con este método de inmediato.

Nuevamente usando la aplicación del teléfono, escribe asterisco, hash, 6, 2, hash: de esta manera el usuario Podrás ver a qué número se han desviado las llamadasO la cantidad de personas que lo espiaban.

Para poner fin a este espionaje, simplemente escriba dos veces el signo de almohadilla, 0, 2 y la almohadilla dos veces, luego presione el clásico botón verde de llamada. De este modo Ya nadie podrá espiar tus llamadas La privacidad volverá a estar garantizada.