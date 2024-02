Enotria se retrasará para evitar Elden Ring: Shadow of the Erdtree, próximamente nueva fecha de lanzamiento

Claramente, el fin de semana hizo que el equipo se sintiera más amable al darse cuenta de que lanzar su nuevo juego el mismo día que Elden Ring: Shadow of the Erdtree equivaldría a “ Suicidio comercial “, según informan los propios desarrolladores en el canal de Discord dedicado al juego.

La nueva fecha se revelará en el Future Game Show

Mensaje del CEO de Jyamma anunciando el aplazamiento de Enotria

Enotria: The Last Song ya no se lanzará el 21 de junio de 2024, la nueva fecha de lanzamiento se revelará en 21 de marzo de 2024 durante la Future Game ExpoPor ello, en este día pretendemos conocer la nueva fecha de lanzamiento del juego en cuestión.

Un encuentro con la Sombra del Erdtree sería desastroso para casi todos, pero especialmente para una persona. com. Proviene de una producción de proporciones no tan masivas y pretende ofrecer una alternativa especial a la atmósfera y ambientación habituales de este género.

También en Facebook, el director técnico Diego Zambrogno explicó que la decisión de transferencia ya estaba en marcha desde hacía unos días: “No esperábamos algo así ni en nuestras pesadillas más aterradoras, parece una broma”. El desarrollador escribió hace unas horas después de anunciar la fecha de lanzamiento de Elden Ring: Shadow of the Erdtree, que resultó coincidir con el lanzamiento de Enotria.

“A medida que creamos torrentes de memes, estamos desarrollando un plan de respaldo, que puede que no sea tan malo después de todo”. Enotria: The Last Song se distingue de otros productos similares por una atmósfera bastante luminosa, inspirada en escenarios y folclore italianos, así como por un mecanismo específico basado en máscaras intercambiables que modifican las habilidades del protagonista. Lo probamos por última vez en la Gamescom.