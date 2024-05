“Te dicen que no muevas el coche por riesgo de muerte y luego lo llevan a Vilorba para que lo cambien”.

Meister – doble burla. “Por un lado te piden que guardes el coche en el garaje por motivos de seguridad, pero por otro lado te piden que lo lleves a Villorba para sustituir los airbags defectuosos”. Es la fea historia contada por un empleado de Mestre que estuvo junto a cientos de conductores y propietarios de automóviles. Citroën C3 O el Ds3 producido entre 2009 y 2019, que ya no puede mover coches hasta que lleguen los repuestos a los talleres.

Después de que en los últimos días llegaran quejas de automovilistas de varias provincias tras cartas oficiales enviadas por los fabricantes de automóviles, en las que se les ordenaba, en términos muy claros, “suspender inmediatamente la circulación, existe riesgo de lesiones y muerte”, ahora los vecinos de Mestre también se han movido, en este caso acudieron a la asociación de consumidores Adico para confirmar sus motivos.

Camión de remolque

Es el caso, por ejemplo, de DES, una empleada de Chirignago, a quien le pidieron que llevara su coche a Villorba para repararlo, pero “sin poder utilizarlo”. «Nuestro socio – explica Carlo Garofolini, presidente de Adico – debe llevar el coche a Villorba para sustituir el airbag. Pero, ¿cómo se llega allí si no se puede utilizar el coche? Sería necesaria la intervención de una grúa, lo que ciertamente conllevaría un coste importante. No solo. El dispositivo aún no ha llegado, por lo que la mujer actualmente no tiene acceso al auto que lleva al trabajo. Con todo esto, el seguro le había advertido previamente que no cubriría ningún gasto por ningún accidente en esta etapa, sabiendo que recibió la carta con una advertencia. En definitiva, la situación es muy complicada. En nuestra opinión, el taller autorizado también debería hacerse cargo del coste del transporte de Mestre a Villorba, incluso si el problema es causado naturalmente por Takata”.