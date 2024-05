Tasa de descuento 6,9%

Fondo de la Ruta de la Seda Comienza la salida de la propiedad de Pirelli. Ayer, miércoles 29 de mayo, el fondo chino – que mantiene su participación a través del instrumento jurídico italiano PFQY – inició procedimientos acelerados de contabilización de 90,2 millones de acciones, equivalentes a alrededor del 9% del capital correspondiente a la totalidad de la participación de Bicocca. Grupo. El precio indicativo se fijó entre un mínimo de 5,69 euros por acción y un máximo de 6,19 euros, que corresponde al precio de cierre en bolsa. El valor mínimo corresponde a un descuento del 8,1%. El precio de venta, excluyendo cambios de última hora, debería acabar siendo de 5,76€ con un descuento del 6,9%. Los precios oficiales se conocerán mañana por la mañana, jueves 30 de mayo, antes de la apertura del mercado. Devoluciones totales de paquetes Por la Ruta de la Seda Así que debería rondar los 520 millones de euros: las acciones de Pirelli cerraron ayer miércoles 29 de mayo a 6,19 euros, el nivel más alto desde febrero de 2022 y el libro estaba totalmente cubierto, la demanda era muy alta. El fondo chino también está presente en el capital de Autostrade per l’Italia con alrededor del 5%; En la oferta acelerada, JP Morgan actuó como coordinador global y Bank of America Securities y HSBC como colocadores conjuntos. Según los rumores del mercado, los compradores eran algunos accionistas existentes, inversores “solo a largo plazo” (normalmente fondos de pensiones de EE.UU. y la UE, grandes compañías de seguros…) y terceros. Es decir, nuevos integrantes que pretenden tomar posición en Pirelli sin realizar compras en el mercado.

poder dorado

El pasado mes de septiembre, el fondo chino canceló el acuerdo de accionistas con la China National Tire Rubber Corporation (Cnrc), filial del grupo ChemChina/Sinochem, Primer accionista de Bicocca con una participación del 37% a través del coche Marco Polo. El acuerdo en cuestión no incluía la totalidad de la participación de Silk Road Company en el grupo de neumáticos, sino que “vinculaba” sólo una parte del mismo (5%).. Sin embargo, alineó los votos de los dos socios, que ascendieron así al 42% de Bicocca, mientras que, por otra parte, sigue vigente el acuerdo firmado por Marco Tronchetti Provera el pasado mes de marzo, que le llevó a conservar indirectamente el 20% del grupo (14 % Del total de Bicocca). Camfin posee el 3,6% del Longmarch Holding del empresario chino Niu y el 2,8% de Camfin Alternative Asset), junto con Nuova Four B del empresario chino Niu (5,58% de Brembo y 0,42% de Next Investment). El frente italiano agrupa a más del 26% del fabricante de neumáticos.