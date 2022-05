alcanzar gran recompensa y yo Bonos ordinarios de la casa quedan excluidos de la obligación de aplicar construccion CCNL El LE más representativo Propietario únicoincluso si utilizaban colaboradores de la familia.

para evaluar últimas noticias y el circular núm. 19 / AH publicado poragencia de ingresos los 27 mayo 2022en particular sobre las nuevas normas relativas a la aplicación de acuerdos colectivos Acceda a ilustraciones clave.

obligación exigible de Obras por un importe total superior a 70.000€ Yo empecé Después del 27 de mayo de 2022 Solo aplicable a contratistas de la construcción. con el personal. Aclaración con aporte del Ministerio de Trabajo que resuelve dudas surgidas luego de la introducción de la obligación de implementar construccion CCNL.

si era Propietario único Por lo tanto quedan excluidos de la nueva sentencia, solicitud i contratista general Así como en el caso de negocios sujetos a subcontratar.

También será posible curar No indicar CCNL en la factura Aplicable, siempre que así se indique en el contrato de adjudicación.

Superbonus, propiedad única fuera del compromiso de construcción de CCNL: nueva circulación de AdE

Es un resumen de indicadores operativos conocidos y algunas noticias relacionadas Circular de la Agencia Tributaria n. 19 / E el 27 de mayo de 2022que evalúa los distintos cambios organizativos introducidos en los últimos meses en el marco de gran recompensa y los dioses bono de la casa Normal.

De Ley de Presupuesto 2022, que absorbió las primeras medidas antifraude, hasta la última intervención sobre transferencia de crédito prevista en el Decreto de Asistencia No. 50/2022, el documento representa una brújula útil para empresas y contribuyentes.

Pero desde un punto de vista operativo, el principal cambio se refiere al ámbito de aplicación de la obligación de las empresas de implementar el convenio colectivo de construcción más representativo, comenzando por Negocio iniciado después del 27 de mayo de 2022 Suma global Por encima de 70.000 euros.

Las aclaraciones realizadas por la Agencia Tributaria, en conjunto con el Departamento del Trabajo, dejan en claro, en primer lugar, que la obligación hecha con el fin de asegurar las condiciones adecuadas de trabajo en la construcción y el cumplimiento de las medidas de seguridad se aplica a contratistas de la construcción Lo cual, con respecto a las intervenciones apoyadas, es Aprovecha al personal.

El estándar dado porArtículo 28 quater del Decreto Sostegni III Se refiere expresamente a “empleadores”, y por lo tanto a la definición a que se refiere el artículo 2 del Decreto Legislativo No. 81/2008:

“La persona que tenga una relación de trabajo con un trabajador o, en todo caso, la persona que, según el tipo y estructura de la organización en que trabaje el trabajador, asuma la responsabilidad de la propia organización o de la unidad productiva en el ejercicio de sus funciones. su poder de decisión y gasto”

Por tanto, quedan excluidos de la obligación de aplicar el convenio colectivo nacional más representativo. Propietario único que implementan intervenciones que pueden facilitarse con recompensas premium y recompensas familiares regulares Sin contratar empleados. Una exclusión que funciona incluso si aquellos se benefician de colaboradores de la familia.

Misma exclusión también para Socios en sociedades o firmas de capital de riesgo que hacen su trabajo no como empleados.

Agencia Tributaria – Circular No. 19 / E el 27 de mayo de 2022 Modificaciones a los Súper Bonos y Bonos distintos al Súper Bono – Medidas antifraude – Modificaciones al régimen de asignación de créditos a que se refieren los artículos 121 y 122 del Decreto-Ley de 19 de mayo de 2020, N° 1. 34

CCNL Súper Bono Obligatorio de Construcción y Vivienda para Contratistas Generales y Subcontratistas

En cambio, se incluyen en el compromiso por referencia a CCNL construir más representativo En los procesos de adjudicación de obra y en las facturas de gastos, en relación con obras cuyo total supere los 70.000 €, contratista general. La misma regla es también en el caso de Las obras de Idili son objeto del subcontrato..

La circular emitida por la Agencia Tributaria especifica que en tales casos:

“En el contrato de cesión que se celebre con el contratista general, o con las personas que se reserven el derecho de ceder las obras contratadas, se hará referencia a los convenios colectivos que puedan aplicar las empresas a las que se encomiende la obra, y en los contratos posteriores estipulados con estos sujetos y facturas relacionadas Se indicará entonces el contrato ya en vigor.”

Sara Carga comercial para el cliente por solicitud de cotización Refiriéndose al convenio colectivo nacional de trabajo o verificando su inclusión, teniendo presente que, en caso de omisión en el acto de adjudicación del trabajo, cesará el reconocimiento de los beneficios del aguinaldo superior y del aguinaldo ordinario del hogar.

En el frente operativo, yo acuerdos colectivos En cuanto al sector de la construcción a aplicar:

F012 (esta CCNL también absorbió los anteriores Convenios Colectivos F011 y F016);

F015;

F018 (esta CCNL también absorbió el anterior Convenio Colectivo F017).

Superbonus y bonos principales, sin construir CCNL en la factura, las ventajas no se pierden

Otro punto relevante se refiere a la hipótesis de suprimir la referencia al convenio colectivo aplicable en factura.

Aunque este es uno de los nuevos compromisos creados después del 27 de mayo de 2022, No se aplica ninguna indicación de CCNL No implica el no reconocimiento de beneficios fiscales, siempre que este indicador esté presente en el contrato de crédito.

En este caso, el contribuyente deberá proporcionar uno al solicitar una visa de cumplimiento Declaración compensatoria de fondo de comercioemitido por la empresa, que ratifica el convenio colectivo utilizado en la ejecución de la obra de construcción indicada.