Banda ancha, hay una voluntad escrita por Cassa Depositi e Prestiti para avanzar hacia la red única. Cinco meses para pasar a los compromisos

Los dados están tirados: en cinco meses Italia sabrá si le tocará el dado red única De última generación y si es un obstáculo 22 mil millones De deudas ex monopolista Tim será pasado por alto. Estos son los pocos hechos tras la firma, en la tarde del domingo 29 de mayo, deun acuerdo entre contactos, abre la fibra Y el Cassa Depositi e Prestitiasí como por los socios financieros, sobre la intención conjunta de integrar las infraestructuras de Tim e abre la fibraambos propiedad de Cassa, incluido el principal también Red Primaria Telecom, que conecta el panel de control a los gabinetes debajo de la casa. En definitiva, una excelente noticia, aunque el camino sigue siendo largo y sinuoso y hay que trazar el camino. Mientras tanto, el acuerdo debería conducir a unacomprensión obligatoria Para octubre. Entonces será necesario pasar de las intenciones a las acciones. No será fácil porque los intereses en el campo son muchos. De hecho, bastante.

Ciertamente, el factor principal no parece ser la necesidad del país de dotarse deinfraestructura de red Pionero, dado que el problema lleva años sin resolverse en la mesa de gobierno aunque, al menos antesEjecutivo Renzi hacia abajo, siempre estaba en la parte superior deagenda digital Palacio Chigui. Con resultados que permitan a todos, desde municipios empleados hasta escolares, pasando por banqueros, políticos, profesionales de la salud y ministros, probarlo en su piel mientras Cerca Primavera de 2020 cuando intentaron trabajar en línea.

Definitivamente sigue siendo el tema más candente. enorme deuda que Telecom ha acumulado en los años siguientes privatización Que supera con creces la cuota de hoy 22 mil millones de euros: alrededor de dos tercios cautiverio y el resto préstamos bancariosincluidos más de mil millones recibidos de Banco Europeo de Inversiones. Obligaciones importantes garantizadas por la red telefónica que serán respetadas, reducidas o garantizadas nuevamente luego de que la red sea desconectada de los servicios en TIM. En otras palabras, será necesario averiguar a dónde irá la deuda de Tim y quién la pagará. Mucho depende del valor que se le atribuya a la nueva entidad que valoran la mayoría de los optimistas 25 mil millones de euros.

Aunque se trata de una empresa privada, de hecho, la cuestión de las deudas de Tim no es indiferente al estado por varias razones, además de los acreedores, también preocupa 42 mil empleados Telecomunicaciones yContribución a la empresa Hoy, en lugar de los bancos, ve la tesorería del estado. Cassa Depositi e PrestitiAdemás del idioma francés, Vivendi, tradicionalmente interesado en los servicios y contenidos más que en la red. Sin embargo, una infraestructura de red que también incluiría cables submarinos podría ser un negocio interesante y rico, si se construye bien, no es de extrañar que el dinero sea como los estadounidenses. Kkr y australianos Macquarie Ya consiguieron un banco plegable y solicitaron un asiento en la mesa de negociaciones. Comprensiblemente, estarían dispuestos a invertir nuevamente si vieran espacio para el crecimiento, de lo contrario, dependería del estado dar un paso adelante a pesar de que han pasado 25 años desde la privatización de las telecomunicaciones. En ningún caso podrá dimitir, tendrá que mediar y proteger el interés público en un asunto tan sensible que él lo protege. poder doradoEl poder de veto del gobierno.