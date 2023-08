Super Blue Moon, ¡el espectáculo astronómico continúa! Toda la información »ILMETEO.it

Se acerca una rara superluna azul



A partir de la tarde del miércoles 30 de agosto y luego la noche siguiente, pudimos observar una hermosa superluna azul y podremos hacerlo nuevamente: ¡el espectáculo continúa!

Pero, qué es esto Luna gigante azul? Enseguida te lo decimos, no esperes ver una luna azul como en la imagen de arriba, sólo en los papeles de dibujo de tus hijos podrán verla, si quieren, en este tono.

Pero ¿por qué se llama superluna azul?

Primero que nada, tienes Gran luna Cuando nuestro satélite está en fase de luna llena (Luna llenaAl mismo tiempo (o con unas pocas horas de diferencia) en el punto más cercano a la Tierra (punto mas bajo). En estas ocasiones notaremos que la luna será ligeramente más grande de lo habitual (un 7-10% más) y que por tanto su brillo será mayor (un 10-13% más).

¿Pero por qué azul? (excelente)Luna azul De hecho, deriva únicamente de su supuesta rareza, especialmente de la expresión inglesa “Una vez en una luna azul” (Once in a Blue Moon), que pretende referirse a algo que no ocurre comúnmente (aunque el fenómeno en realidad ocurre cada 3-5 años).

A lo largo de los años, se han generalizado dos definiciones de luna (súper) azul: la original es la atribuida al La tercera luna llena en una temporada que contiene cuatro. Sin embargo, más tarde, la misma definición se generalizó. La segunda luna llena en un mes.como el que admiraremos el último día de agosto (el primero ocurrió el 1 de agosto).

Esta segunda identificación es, de hecho, el resultado de un error: la confusión fue provocada primero por el astrónomo aficionado. James Hugh Bruett (1886-1955), quien malinterpretó la base para calcular la “verdadera” luna azul y escribió en un artículo de revista que era la segunda luna llena en un mes. Cielo y telescopio El año 1946. Desde entonces, esta definición incorrecta se ha extendido, sobre todo después de que fuera mencionada en el famoso programa de radio llamado historia de las estrellas, en 1980 y luego apareció como respuesta en la versión de 1986 del juego de mesa. Pequeña persecución.

Hoy, además, se le considera uno Segunda definición En lugar de error.

Información y pronóstico del tiempo. – en 31 de agosto a las 3.35 horas La superluna ha alcanzado su fase máxima, pero también se puede ver por la noche.

El tiempo está mejorando en general, por lo que la mayoría de los italianos podrán observarlo fácilmente.