“Sufrí depresión en Marsella, por eso elegí México”

cuando florián de Tau Estaba en el campo para darle un beso cruzado a Luca durante el Udinese-Verona y pegó en un poste desafortunado, Canal Football Club difundió una entrevista pregrabada con el campeón del mundo de Francia 2018 en la que habló de su paso por el Marsella. Más complicado de lo que parece.

El número 26 de la Juventus, de hecho, admitió que sufrió una depresión a la sombra del Velódromo, desde donde decidió mudarse a México y lejos de Marsella: “Yo era bastante bueno atléticamente, pero admito que no era bueno mentalmente en ese momento. Cuando elegí ir a México, quería ver un poco más de paz y tranquilidad, menos presión de los fanáticos y los medios.. La verdad es que yo tampoco me di cuenta. Fueron las personas que me rodeaban quienes me dijeron que fuera a buscar a alguien. Luego, cuando fui a ver a esta persona, tres meses antes de salir de Marsella, rompí a llorar durante la conversación. Esto me hizo bien, y retomamos la conversación, y en cierto momento esta mujer me dijo: “Es un punto bajo, pero ya estás en la etapa de depresión”. Me quedé en shock, pero me dije que en cierto momento era necesario dar un paso atrás para volver mejor.“.