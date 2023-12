Destinos de comida exótica: tendencias hasta 2024

Los expertos en viajes están de acuerdo: elegimos un destino de vacaciones en función del valor que le damos a la experiencia. Los italianos eligen primero destinos exóticos para sus viajes porque les encanta la comida y las bebidas. Disfruta de la cocina local y prueba sabores auténticos. Será una de las actividades más populares en 2024 para quienes buscan viajar al extranjero. tramundí (https://www.tramundi.it), el primer mercado italiano para viajes organizados en grupo, es una visita obligada para quienes planifican sus vacaciones basándose en los restaurantes. Lugares exóticos para sumergirse de lleno en la gastronomía local.

Descubre lugares exóticos a través de la comida. Esta es la tendencia de quienes se mudan al extranjero desde Italia

En Marruecos, una fiesta para los sentidos

Marruecos es un país en el que el arte culinario es uno de los elementos más valiosos del patrimonio cultural: el cuscús, la R’fissa, el tajine, la mrouzia y la pastilla son los platos más populares de una cocina caracterizada por una variedad de sabores y aromas. mezclando Tradiciones bereber, árabe-andaluza y judía. Si solo pensarlo te da hambre, elige uno. Tours en Marruecos Implica dedicar un tiempo Marrakech Y Esauira: El primer lugar es un festín para los sentidos, no sólo para los olores y los colores sino también para el gusto: es inevitable una visita al mercado de dátiles, té y especias; El segundo es imprescindible si eres amante del pescado, marisco y marisco.

En el norte de la India, un paraíso vegetariano

El norte de la India es un paraíso para los vegetarianos: gracias a las religiones locales y a sus medicinas, la cocina de esta parte del subcontinente indio es muy delicada, centrada en verduras, legumbres, arroz y frutas, que se hace especial añadiendo condimentos, a menudo dulces y salsas. Especias ácidas y refinadas (Chile, menta y azafrán sobre todo). En India tampoco falta roti, que se convierte en naan, roti y paratha. Una idea original para descubrir sabores.Norte de la India La elección de un tour que incluya una lección de cocina india debe hacerse con una familia local: cuidado con los chiles, que son muy difíciles de evitar.

En México, comida callejera memorable

La Gastronomía Mexicana es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: Este mensaje será suficiente para que la gente entienda que la cocina de este país es la más interesante, rica y deliciosa del mundo. Los alimentos cambian de una región a otra debido a diferencias geográficas, climáticas, étnicas e históricas: para generalizar, el norte de México es conocido por la carne de res, mientras que el sur, sin embargo, es conocido por las verduras picantes y los platos de aves. A gira por mexico Para los gastrofans tiene paradas obligatorias: una degustación primero pulque, un licor elaborado a base de agave; Puedes probar el segundo, famoso en Yucatán. Pollo Pipil En un restaurante regentado por una comunidad maya; El tercero (pero no el cuarto y el quinto) es fundamental para el sabor profundo de todos los dulces típicos que venden los vendedores ambulantes, Marquesitas hacerFlechas Khan Lechde Crema de coco Dulces y jugos elaborados con él SayaUna planta milenaria utilizada en decenas de recetas.

Como en casa, en Vietnam

En Vietnam, cuanto más incómodo estás en la mesa, mejor se come: los lugares familiares son los mejores y no es raro experimentar una alegría increíble sentado de manera espartana. Se puede hacer una reserva en Tramundi. gira por vietnam También condujo al descubrimiento de Hanoi, Hoi An y Ho Chi Minh. Una clase de cocina en casa de una familia vietnamita. De las compras en el mercado a la lección teórica, de la parte práctica a la degustación con la familia anfitriona: en la cocina local ya no hay secretos.