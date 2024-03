Spearhead Games ha despedido a la mayor parte del equipo, poniendo fin al soporte para el juego recién lanzado.

Juegos de punta de lanza Despide a la mayoría de sus empleados y pone fin a la producción Inesperado: Wichstone, publicado el 4 de enero. Esta noticia proviene de LinkedIn, donde el desarrollador de Montreal dijo que la producción del juego finalizará indefinidamente el 8 de marzo, al igual que su servidor Discord.

Los juegos de punta de lanza fueron Fundada en 2011 Del ex desarrollador de Ubisoft y EA y ha publicado títulos como Tiny Brains, Omesight y Stories: The Path of Destinies.