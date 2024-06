Spalletti dimite: él es el principal responsable del fracaso de Italia en la Eurocopa

Después de esta desastrosa caída, no hay manera de volver a levantarse: los motivos que llevan al técnico a dimitir

Habló del resultado como “no así”. escándalo“, para uno de los peores tontos de nuestra historia. Asumió la responsabilidad de la derrota, pero sólo hasta cierto punto, porque puso miles de excusas y nunca admitió sus errores. No pronunció las únicas palabras que el fútbol italiano esperaba de a él: “renuncio“No, después de la derrota con Suiza Luciano Spalletti No deja, sino que se multiplica. veremos que dice Presidente GravinaPero el comisario técnico parece no tener ninguna intención para hacerse a un ladoya habla de futuro, de tendencias, de Es hora de construir. cuando en cambio responsable principal Quien es fallarEntonces vendrán todos los demás.

Ya habrá tiempo para el análisis. abandonado fútbol italianoUn movimiento moribundo, sumido en deudas y que ya no produce talento. Completamente cierto. Pero era posible y debía hacerse. hacerlo mucho mejorcon una selección que ciertamente es mejor que los precedentes recientes, lo que probablemente no valga la pena. Los primeros cuatro De EuropaPero al menos tenía que entrar. Los primeros ocho. No nos engañemos. A pesar de toda la mediocridad de Italia, uno no pensaría que no fue así. Más fuerte que Suiza Quien nos golpeó con la pelota. Cual iglesia Su valor era menor que Nadwicual camilla Era menos poderoso que Fröhlerentonces con Palos y compañía. No era posible formar una defensa más organizada que esta. Rodríguez y Char. Es un derecho dentro de límites. Individualidad (No tenemos a Mbappé, Musiala o Bellingham en Italia y no tendremos ninguno por un tiempo) Se ve la mano del entrenador. Simplemente Italia no era un equipono fue nada.

Leer también Campeonato de Europa 2024 | Por Vue Q. La exclusión de Italia de la Eurocopa y los jugadores se esconden en la zona de aficionados y se niegan: “Salir”.

Aquí Spalletti toma el mando, lo que a pesar de la desastrosa situación general probablemente sea lo mejor Principal pecador De esta derrota. Porque la selección nacional euro 2024 Fue peor de lo que realmente es Italia. Después de meses de palabrasreprimenda, Los diez MandamientosEl fútbol tiene lecciones y hechos casi morales avergonzado. No fue vista durante estas dos semanas. una ideaidentidad del juego. Cuatro formaciones En cuatro juegos diferentes, modo para dos jugadores. En el campo al azar, casi siempre fuera de turno. La impresión fue que el equipo había llegado. Completamente desprevenido A la gran cita: una rosa construida Para jugar de tres en defensa (El formato preferido por los propios jugadores) Luego se propuso nuevamente con cuatro jugadores, El Shaarawy, Raspadori, Fagioli, Mancini, que fueron lanzados al terreno de juego. talla grande. Los principios del fútbol relacional (defendidos por Spalletti) se aplican a un equipo que suele estar a la defensiva. Improvisación total. En resumen, un entrenador. confusión. Incluso los futbolistas ya han hecho acto de presencia Confundido. Se lo perdió, y éste es quizás el aspecto más peligroso. preocupante De todos, incluso de él. espírituel Piernas (El equipo siempre va rápido) Y sobre todo cabezala mínima llama azul, que todos estábamos convencidos se encendería después del milagro Zakagne tiempo en contra Croacia. Sin embargo, nunca se encendió.

Leer también Campeonato de Europa 2024 | Por Vue Q. “Nuestra defensa es como Biden”, “Los toscanos destruyeron este país”: reacciones a la exclusión de Italia de la Eurocopa

El entrenador sólo puede asumir la responsabilidad de todo esto, ya que falló en todo. Y todo Factores atenuantes tal vez (Humildad del material humano, falta de tiempo disponible, después de que pillan al equipo huyendo) desaparece en la cara Idiota historico Resuelto contra Suiza. Tampoco es necesario rechazar la elección. Cuando Mancini escapó isla árabe“, Spalletti miró La única solución tal vez. Tal vez sería mejor volver contigoy es claramente más adecuado para el papel Comisionado Técnico, pero es muy fácil juzgar en retrospectiva. En ese momento todos estábamos entusiasmados con Spalletti. Simplemente tenemos que admitirlo. No funciona.

Hoy, no mañana, inmediatamente, Spalletti debería dimitir. Y no sólo por sus errores y para demostrar que tiene un gramo de dignidadLo cual siempre ha sido reconocido en el mundo del fútbol. Pero ¿por qué, aunque quisiera, después de semejante derrota? no hay futuro. El fútbol nos enseñó que después de esta desastrosa caída no puedes levantarte. Tenemos un camino por delante Clasificación para el Mundialque no podemos dejar de tercero tiempo De forma consecutiva (y después de lo que vimos en estas Eurocopas, no quedará nada claro). La primera derrota, el primer empate, subirán. tu gimesdentro y fuera de un grupo Que debe restablecerse por enésima vez. Es el mismo error que cometió Mancini, que aún no ha sido expulsado Desastre con Macedonia Y nos dejó el verano pasado En muchos problemas la verdad el pecado original De la desastrosa campaña de la Eurocopa 2024 Mismo error Será Imperdonable. Lamentablemente, parece que el ciclo de Spalletti ya ha llegado a su fin. nunca empezó.

Gorjeo: @lVendemiale