“Soy millonario de por vida en Nápoles”

Todavía no se habían conocido, hacía tres mil ciento trece días, y ya sabían que se harían el uno para el otro. Inmediatamente pensaron que era amor, no un concierto: ahora que han pasado nueve años, y nunca hubo una (verdadera) crisis entre ellos, en la liviandad de esta época en la que vivimos juntos, hay una escasez de sentimientos que hacen Es el telón de fondo y llena la atmósfera. Ante un pilluelo de la calle que ha accedido a reconocer al Corriere dello Sport-Stadio, Dries Mertens lleva las marcas de su propia experiencia —los 143 goles, artefactos que parecen haber sido arrebatados de una galería de arte flamenca, y otras cosas— pero dejemos ellos descansan en las fronteras de una intimidad reveladora, sus rasgos humanos, incluso sus sentimientos por Nápoles que lo acogieron y adoptaron, incluso su elección como ciudadano de honor llamado Ciro. En ese proceso de identidad, entre lo que fue y lo que llega a ser, Mertens forjó su propio camino, y más allá, queriendo no reivindicarse para nada más que para el Napoli: “Espero que esta sea mi última etapa futbolística”. Como una carta arrojada a las olas, en una botella, con el único mensaje que puedas imaginar en su interior.