Russell: “Ferrari presente en la carrera, Verstappen no” – F1 Piloti – Fórmula 1

Durante la Q2 después de la primera ronda allí mercedes Volvió unos minutos a sus laureles al poner primero y segundo a George Russell y Lewis Hamilton, sin embargo, el resultado estuvo condicionado por el hecho de que a diferencia de los W13, Ferrari y Red Bull habían pisado la pista con neumáticos usados ​​en un esfuerzo por rescatar un juego de llantas, Una apuesta que ganó solo Charles Leclerc. En la segunda ronda, Verstappen y Sainz estaban detrás de Mercedes, luego la dinámica se confirmó en la Q3.

Carlos Leclerc Aunque el trompo al final de la primera vuelta fue emocionante, la primera fila la acabó Max Verstappen, en el segundo espacio para Carlos Sainz y en concreto para George Russell, que volvió a batir en la vuelta rápida a HM Lewis Hamilton, especialidad de la casa Para ambos pilotos del equipo Brackley.

El expiloto de Williams comentó su calificación con esto, y no ocultó su decepción ante la diferencia con Leclerc, o más de seis décimas: “Esta fue la primera vez en toda la temporada que avanzamos, en el segundo cuarto, el cuarto puesto fue un muy buen resultado, pero como tiempo por vuelta estamos lejos de Charles. La vuelta no fue nada especial y la ventana de carrera no fue la mejor”.

El viernes, George Russell ya había indicado en Red Bull que el auto sobresaldría en la carrera, una opinión que confirmó después de la clasificación. Russell espera poder luchar con Ferrari en la carrera: “Podemos jugar contra Ferrari en la carrera, creo que Max será muy rápido para nosotros.“Conductor de Mercedes concluyó.