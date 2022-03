Sostenibilidad: la economía es cada vez más verde

La importancia de la sostenibilidad en la economía es cada vez mayor. Mientras tanto, las bolsas de plástico ya no se ofrecen en la mayoría de los supermercados, y las pajitas de plástico están prohibidas en la UE desde 2021. Esto también se aplica a otros productos desechables como los bastoncillos de algodón y similares. La visita a un casino online también es más sostenible, ya que no es necesario desplazarse hasta el casino, lo cual es perjudicial para el medio ambiente. El hecho de que el tema de la sostenibilidad económica se esté abriendo paso cada vez más en la sociedad y la economía es ya evidente por el hecho de que cada vez más empresas ecológicas de nueva creación están desarrollando ideas innovadoras.

¿Qué significa exactamente la sostenibilidad?

Casi se podría tener la impresión de que el término sostenibilidad es uno que acaba de ser acuñado en los tiempos modernos. Pero el hecho es que este término se puso por escrito por primera vez hace 300 años. El jefe de los mineros, Hans Carl von Carlowitz, de Sajonia, exigió entonces que sólo se talara la cantidad de madera que pudiera volver a crecer gracias a la reforestación prevista. Esta demanda de 300 años marca así el origen del concepto de sostenibilidad en la silvicultura.

Una definición mucho más reciente de la sostenibilidad procede del Informe Brundtland de las Naciones Unidas de 1987. La Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo definió la sostenibilidad de la siguiente manera: Se habla de desarrollo sostenible cuando se satisfacen las necesidades de nuestra generación sin privar a las generaciones futuras de la oportunidad de satisfacer también sus necesidades.

La sostenibilidad y los problemas asociados a ella

En cuanto a la sostenibilidad, se mencionan también, por supuesto, los problemas que afectan al medio ambiente. Uno de los mayores problemas en este contexto es la contaminación ambiental. Cada vez amenaza más a nuestro planeta. La causa principal es la contaminación del aire. La mayoría de las emisiones provienen de la industria y el tráfico. Tanto el agua como el suelo están en peligro por el petróleo y las sustancias tóxicas. Muchos millones de toneladas de basura también acaban en los océanos. Las diminutas partículas de plástico son las principales contaminantes.

Las emisiones de CO₂ son las culpables del cambio climático. La causa principal es la quema de combustibles fósiles. Provoca un enorme aumento de las emisiones, que intensifican el efecto invernadero.

La falta de recursos es otro problema. Debido al crecimiento de la población mundial, cada vez se necesitan más materias primas. Pero muchos de ellos no son renovables.

Sostenibilidad y economía, ¿cómo encajan?

Los aspectos económicos de la sostenibilidad incluyen la sostenibilidad general, que también se denomina sostenibilidad social, así como la sostenibilidad ecológica y los procesos empresariales sostenibles.

Esto plantea rápidamente la cuestión de si la economía y la sostenibilidad no son dos áreas completamente diferentes que no encajan en absoluto. Pero si los recursos no renovables siguen agotándose a un ritmo tan rápido, las consecuencias para la economía y nuestros medios de vida pueden ser rápidamente dramáticas. Razón suficiente para impulsar las energías renovables y desarrollar enfoques innovadores para la protección del medio ambiente.

La economía es cada vez más verde

En última instancia, esta es también la razón por la que la economía se está volviendo más ecológica . Cada vez son más las empresas que cooperan entre sí para avanzar en las prácticas empresariales sostenibles. El WWF, por ejemplo, trabaja con empresas y fabricantes muy diferentes. El objetivo son los sistemas de certificación voluntarios que protegen a los consumidores y los motivan a comprar productos justos. Pero al mismo tiempo, todo gira en torno a lograr un enfoque más responsable de las materias primas y el medio ambiente.

Empresas sostenibles con productos ecológicos

Nos gustaría presentar algunas de las empresas “verdes”.

La empresa Hydrophil

Hydrophil es una empresa alemana con sede en Hamburgo. Aquí, todo gira en torno a la elaboración de productos que sean lo menos contaminantes posible, veganos y justos. Se trata principalmente de productos del sector de la higiene y la confección. La empresa es conocida por sus cepillos de dientes de bambú. Están disponibles en diferentes potencias y contienen materiales completamente biológicos. Aquí, la atención se centra siempre en la escasez de agua; por ello, todos los productos se fabrican con muy poca agua. Al mismo tiempo, el medio ambiente apenas está contaminado.

La empresa Pandoo

También en este caso, la atención se centra en los productos de bambú sostenibles, gracias a los cuales se protegerán los océanos, los bosques y el resto del planeta. La gama incluye muchos artículos para el baño, la cocina y el dormitorio. Aquí se produce toda una gama de telas exclusivamente sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. El bambú es el proveedor para los rollos de cocina, las toallas de viaje, las franelas o las almohadillas desmaquillantes. Pero Pandoo también cuenta con cubiertos, vajillas, pajitas y bolsas de la compra ecológicas en su gama.

ARMEDANGELS – moda atemporal

La marca ARMEDANGELS se centra en la moda atemporal. En este caso, la atención se centra en la moda que no se desecha al poco tiempo y que sigue siendo moderna durante el mayor tiempo posible. Al mismo tiempo, la empresa utiliza materias primas recicladas y rápidamente renovables. De este modo, la etiqueta pudo obtener la ecoetiqueta “Global Organic Textile Standard”. Además, la empresa está justificadamente muy orgullosa de otro sello, ya que debido a sus salarios y condiciones de trabajo justos, la empresa recibió el sello de Comercio Justo.

La marca suiza NIKIN

NIKIN tiene el lema “Árbol por árbol”. Esto significa que la empresa se compromete a invertir parte de sus beneficios en la plantación de árboles. One Tree Planted es la organización asociada a la empresa. Cada año organiza numerosas campañas de plantación de árboles para garantizar la recuperación de los bosques en lugares donde el número de árboles ha disminuido por diversas razones. Los productos llevan las etiquetas Fairtrade, GOTS y FSC.

Abeelium

La empresa, originaria de España, ofrece productos de cuidado neutro. Con la venta de sus productos, la empresa apoya a las organizaciones que trabajan para proteger a las abejas.

La cartera de productos de la empresa incluye, por ejemplo, jabón de crema facial de producción ecológica, leche corporal y diversos sets ideales para la rutina de cuidado de la piel. Pero además, también es posible adquirir pequeños paquetes de plantas en forma de cartones de huevos. Contienen semillas de flores especialmente útiles para las abejas y otros polinizadores de plantas. La empresa dona un euro por producto vendido a su organización asociada, que a su vez apoya a las abejas.

Ahora hay muchas empresas que producen de forma sostenible y la economía también se está volviendo más ecológica en este sentido.