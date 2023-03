Sorteo de la UEFA Champions League, fecha y hora de los cuartos de final: cuándo y dónde verlo

Roma – el Liga de Campeones entrar en la etapa final. Quedan ocho jugadores para competir por el trofeo más codiciado de Europa, incluidos tres italianos: MilánY Enterrar Y Nápoles. Todo listo para crear las duplas finales: Al detalle, todo lo que necesitas saber sobre el sorteo de cuartos de final.

las normas

en el sorteo de cuartos de final de la UEFA Champions LeagueNo hay rankings y también se pueden enfrentar italianos, además de los grandes nombres (Chelsea, Real Madrid, Bayern Munich, Manchester City y Benfica). Así que un derbi es posible. Además, podrán enfrentarse equipos que ya se hayan enfrentado en la fase de grupos. Paralelamente al sorteo de cuartos de final, se decidirá el sorteo completo Liga de Campeones 2022/23: También se establecerán los siguientes dobles de semifinales y se sorteará el equipo que disputará el partido final previsto en el estadio “de casa”, en el ámbito profesional Ataturk olímpico en Estambul.

Los equipos avanzaron a cuartos de final

Milán

Adentro

Nápoles

benfica

chelsea

Bayern Mónaco

Ciudad de Manchester

Real Madrid





¿Cuándo y dónde ve el gráfico en la televisión y la transmisión?

Sorteo de los cuartos de final de la UEFA Champions League Será visible a partir de las 12:00 horas en Sky Sport 24 y también se transmitirá de forma gratuita en el Canal 20. Retransmitido en Amazon Prime Video, Sky Go, NOW, Mediaset Infinity y en el sitio web oficial de la UEFA. Se puede asistir al evento desde computadoras, teléfonos inteligentes y tabletas a través de la aplicación dedicada (Sky Go, NOW, Mediaset Infinity, Amazon Prime Video) o conectándose a los sitios web oficiales desde un navegador (Mediaset Infinity, UEFA.com, Amazon Prime Video) . Amazon Prime Video también se puede ver en televisores inteligentes gracias a la aplicación, que también se puede usar en videoconsolas (Xbox y PlayStation) y dispositivos como Google Chromecast y Amazon Fire TV Stick. Napoli, ¿a quién les gustaría conocer a la afición en los cuartos?

Cuartos de final, fechas

jugué partidos fuera de casa martes 11 es casado 12 de abrilmientras que el regreso está previsto en 18 Y 19 de abril.