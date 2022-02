Sony ha abbassato le previsioni di vendita della console per l’anno fiscale – Multiplayer.it

sony decir ah abbassato le previsioni di vendita di ps5 per quanto riguarda l’anno fiscale in corso, riducendo dunque la quantità di unità vendute previste entro marzo 2022 di vari milioni, in base ai dati diffusi con la chiusura del terzo trimestre.

Abbiamo visto come le vendite siano una cuota 17,2 milioni di unità, che pur essendo un dato molto positivo pone la nuova console dietro le performance di PS4 e dimostrando come la crisi dei semiconductores abbia avuto influssi nefasti nella diffusione di PS5.



PS5 continua ad essere difficile da acquistare sul mercato

Questo comporta, necesariamente, anche una revisione delle previsioni di vendita per la fine dell’anno fiscale, che infatti sono state abbassate in Maniera considervole da Sony.

Inicialmente, la compañía aveva prevista di riuscire a vendere 14,8 millioni di PS5 nell’anno fiscale in corso, che termina alla fine di marzo 2022, ma i dati devono necessariamente essere cambiati: le nuove previsioni parlano 11,5 millones de PS5 vendute per la fine dell’anno fiscale. “Desafortunadamente”, ha spiegato il CFO di Sony Hiroki Totoki, “A causa delle limitazioni sui componenti in produzione, specialmente per quanto riguarda i semiconduttori, ea causa di un incremento dei tempi richiesti per la distribuzione per i cat produzione ab problemi bia rivisto le previsioni al ribasso per quanto riguarda le vendite di hardware PS5 nell’anno fiscale, a 11,5 milioni di unità”.

Secondo Totoki, questi problemi sono destinati a proseguire ancora per un po’: “Le limitacion sul rifornimento di componentsi sono previste continuare ancora, ma proseguiamo gli sforzi per cercare di stare dietro alla forte richiesta di PS5″, ha spiegato il CFO. il prossimo futuro.

Per il resto, abbiamo visto y vendido software en calo nell’ultimo trimestre, a fronte di un aumento di abbonati a PS Plus.