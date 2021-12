Sonreí con los astronautas cuando el almacén de Amazon se derrumbó debido al huracán Corriere.it

Al menos seis personas murieron cuando se derrumbó el techo de la instalación multinacional en Illinois. Pero el mensaje de condolencia del director – “Estoy triste” – llegó con horas de retraso, y luego fue publicado en celebración del nuevo vuelo de Blue Origin.

No lo llamamos mierdaY tampoco los medios estadounidenses, pero más para uno Respeto a las víctimas del huracán que azotó Estados Unidos Que no ser vulgar. Pero una tormenta social golpeó ayer al hombre más rico del mundo (O tal vez sea el segundo ahoraY es difícil no compartir la indignación, que a veces conduce a la ira, por lo que podemos definir en el mejor de los casos. Mal momento en las publicaciones de Jeff Bezos. Lo digital tiene memoria, por eso las huellas de lo que hacemos quedan: al menos Seis empleados de Amazon han muerto En el colapso del techo de un almacén en Illinois, el maestro de vapor … Ahora ya no es el CEO de una empresa multinacional. Pero sigue siendo el maestro de su padre: ha estado publicando imágenes encantadoras en Instagram Saludos a los “pioneros” antes Viaje de 10 minutos al espacio.

Después de solo varias horas, 11 para ser exactos, se realizó el cálculo entre las publicaciones en las dos plataformas, Bezos en Gorjeo se dijo con El ‘corazón roto’ de las víctimas de Edwardsville. Si bien es cierto que todos tienen sus propias prioridades, al menos las prioridades de un hombre muy destacado deben comunicarse con mayor interés. Especialmente si tienes 3.6 millones de seguidores en un lado (Instagram) y 3.3 millones de seguidores en el otro lado (Twitter): Es difícil pensar que lo que estás haciendo pasa desapercibido. El primer tweet fue seguido inmediatamente por un segundo, una posible señal de nerviosismo porque Bezos y su equipo sabían que lo hicieron a lo grande. Pero quedémonos con los hechos, por ejemplo, como él les cuenta. New York Post. READ Facturas, cuidado con la multa de 600 euros: quién arriesga

(2/2) Edwardsville debe saber que el equipo de Amazon está comprometido a apoyarlos y estará con ellos durante esta crisis. Expresamos nuestra completa gratitud a todos los maravillosos socorristas que trabajaron incansablemente en el sitio. – Jeff Bezos 12 de diciembre de 2021

Alrededor de la hora del almuerzo en Italia, la aerolínea Bezos Blue Origin lanzó su nuevo vuelo suborbital con En el avión entre otros El ex jugador de la NFL Michael Strahan y Laura Shepherd Churchley

Hija del primer astronauta estadounidense, Alan Shepard (era 1961). Durante unas horas, las agencias de noticias han estado informando sobre el tornado que azotó a Mississippi, Arkansas, Missouri, Tennessee e Illinois, el estado que provocó el colapso del techo de un almacén de Amazon en Edwardsville. Serán como pasó un huracán Cerca de 100 empleados en el almacén – que estaba abierto, dicen, ignorando la advertencia de mal tiempo que se emitió – mientras trabajaban horas extras en Navidad. De estos después de eso, a medida que pasan las horas 45 fueron secuestrados vivos mientras que al menos seis no había nada que hacer. Y mientras Bezos bromeaba con los astronautas a su regreso – “Te haré pagar por la próxima ronda’- mensajes de indignación acumulados en su cuenta de Instagram primero (” Oye, tu almacén se derrumbó con gente adentro y no te importa “) y luego en Twitter. “Realmente lo eres”, escribió un usuario al comentar las imágenes de televisión de sonrisas y abrazos al regreso de la nave espacial.

Es realmente repugnante si quieres mi opinión honesta. Jeff Bezos no dijo absolutamente nada sobre las vidas perdidas en sus instalaciones de Illinois después de que un huracán catastrófico dejó a muchos trabajadores atrapados. Pero claro, ve a jugar a los aspirantes a astronautas durante 10 minutos. Irreal https://t.co/9v1aWsWBVS – Chico tímido Josh (@thejoshua_dyer_) 11 de diciembre de 2021

“Estás avergonzado” El escribe Usuario de Twitter y otro Dado “Apenas controlando su ira” ve a Bezos permitirse sus propias emisiones contaminantes mientras sus empleados mueren. La ola de mensajes continúa, y entre ellos encontramos uno sobre un caso contradictorio, del que ciertamente Bezos no es responsable, pero lo dirá (si se confirma) bien. logística de la cadena de frío Que dirige las operaciones de un gigante como Amazon. Un empleado de Facebook escribe sobre cómo lo registra el Centro de recursos de Amazon Se perdió la transformación en el almacén destruido. De regreso: “Yo estaba allí pero la policía me dijo que me fuera a casa. Entonces respondieron desde Amazon que si quería eliminar el informe, tenía que hablar con RR.HH. en el repositorio. ¡Pero todos están enterrados allí!». READ Superbonus 110, en cuyo caso la Agencia Tributaria bloquea los pagos

¿Pero este trabajador está siendo castigado por no venir a trabajar cuando ya no hay almacén? pic.twitter.com/1yO0zcu3ym – Tessa Diane (@ Tessadiane97) 12 de diciembre de 2021

Finalmente, hagamos una hipótesis partiendo del supuesto de que Jeff Bezos ciertamente no es tonto: no fue su falta de sensibilidad, sino más bien su Falta de información. Centrado y feliz como estaba en la nueva fase de su carrera espacial personal, uno podría pensar que sus hombres y mujeres, los de su séquito más cercano, preferirían Espere para advertirle de la tragedia que se desarrolla en Edwardsville.. Lo que hicieron más tarde, en retrospectiva, creyendo que eran suficientes ciertas palabras de condolencia emitidas por Richard Rocha en nombre de todas las Amazonas. Un error que haría que el día de alguien fuera desagradable. Pero definitivamente mejor que las familias de los trabajadores del almacén de Amazon y Más de 100 víctimas del huracán. Lo que puede no ser suficiente, Bezos duplica el tweet de condolencia.