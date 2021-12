Declaración de impuestos no presentada: tenga cuidado con las fuertes sanciones

Las malas noticias llegan para muchos contribuyentes que corren el riesgo de enfrentarse a sanciones severas si no cumplen con este plazo.

Luchando con las diversas obligaciones del trabajo, la familia y el tiempo libre, puede suceder tarde o temprano que todos se olviden de hacer algo. Una circunstancia que en algunos casos, lamentablemente, puede resultar muy molesta, sobre todo a la hora de olvidar fechas de impuestos. Estos incluyen la declaración de impuestos que cada contribuyente debe presentar cada año, excepto en algunos casos en los que se prevé la exención.

solo profundiza en Presentar declaración de impuestos Es bueno recordar que hay plazos que deben respetarse. De lo contrario, de hecho, corre el riesgo de caer en Penaltis, que es particularmente pesado en algunos casos. Así que entremos en detalles y veamos todo lo que hay que saber al respecto.

Agencia Tributaria, el 30 de noviembre fue el último día para enviar su declaración de impuestos

Lamentablemente, los dos últimos años han estado marcados por Covid, que sigue teniendo repercusiones negativas en nuestras vidas, tanto social como socialmente. económico. Desafortunadamente, muchas familias se ven enfrentadas a una grave crisis financiera, debido a la reducción de ingresos resultante del cierre de muchas empresas.

Por otro lado, el mecanismo administrativo nunca se detiene, y además en 2021, los contribuyentes debían presentar declaración de impuestos. Pensando en esto último, recordamos, es necesario prestar atención a algunos Actualizaciones, como las relacionadas con el estado de cuenta.

Pero no solo eso, como todos los años, incluso en 2021, hay plazos que cumplir, siendo el plazo para enviar tu declaración de impuestos vencido el año pasado. 30 de noviembre. Bueno, son precisamente aquellos que no respetan este plazo los que corren el riesgo de incurrir en severas sanciones por parte de la agencia tributaria.

Declaración de impuestos no presentada, tenga cuidado con las fuertes sanciones: lo que necesita saber

Como se mencionó anteriormente, el 30 de noviembre de 2021 fue el último día para enviar declaración de impuestos. Aquellos que no respetaron esta fecha corren el riesgo de ser castigados con severas sanciones.

Entrando en detalles, de hecho, aquellos que no presenten su declaración de impuestos en las fechas de vencimiento están sujetos a sanciones particularmente severas, que van De 120% a 240% más que el monto de impuestos adeudados.

También se deben pagar multas si no hay impuestos a pagar por el anuncio en sí. En este caso la cantidad a pagar varía de Mínimo 250 Euros Máximo 1000 Euros.

Declaración de impuestos no presentada: los descuentos por multas son posibles

Afortunadamente, la situación aún se puede resolver, de manera que se evite tener que lidiar con un mordisco real. De hecho, el IRS ofrece la posibilidad de enviar Anuncio dentro de los 90 días posteriores a la fecha límite establecida, de tal manera que corrija su condición y reduzca significativamente el monto de la multa a pagar.

En particular, aquellos que no hayan presentado una declaración de impuestos antes del 30 de noviembre deben hacerlo antes del 28 de febrero de 2022. Como ya se mencionó, en este último caso, la penalización se reducirá significativamente. En particular, en el caso de que la propia declaración no dé lugar al pago de impuestos, será necesario abonar Una décima parte de la pena completa.

Esto significa que a partir de 250 euros tendrás que pagar 25 euros. En el caso de impuestos derivados de una declaración de impuestos, se puede hacer uso de un descuento en multas de hasta el 30%. Si los interesados ​​no envían la declaración incluso antes del 28 de febrero de 2022, podrán presentarla. Junto con el año siguiente.

En este último caso, se producirán sanciones. Mitad. Entonces, en lugar de ver proporciones entre 120% y 140% aplicadas, serían 60% y 120%. En el caso de una declaración de impuestos que no muestre el impuesto, se deberá abonar un máximo de 500 euros, en lugar del importe máximo de la multa total igual a mil euros.