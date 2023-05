Solos en la oscuridad, vimos el remake de terror y supervivencia en acción

El hecho de que haya desaparecido en gran medida del imaginario moderno, también por el nacimiento de series históricas como Resident Evil y la reciente aparición de Silent Hill, no debe hacernos olvidar una verdad tan sencilla como importante: en un principio era Solo en la oscuridad El primer horror de supervivencia en 3D, y desde esos cimientos, el género ha evolucionado hasta la miríada de variaciones que conocemos hoy. Sin embargo, un nombre llamativo ciertamente no es suficiente si no hay desarrolladores decentes que lo respalden, y la presencia de esta saga en los juegos modernos ha sido tan débil que ha llevado a muchos jugadores (incluso hace mucho tiempo) a olvidarla casi por completo. El retroceso fue tal que el futuro de los “rivales” se sigue discutiendo prácticamente en todas partes, el anuncio de Una nueva versión del original Alone in the Dark Casi pasó a Sly, a pesar de que su lanzamiento está programado para este año.

De hecho, es comprensible que las expectativas no sean excepcionales, dado que el equipo detrás del proyecto, Interactive Pieces, principalmente conocido por Magicka 2, no posee un método capaz de dar una certeza enorme; Lo poco que se ha jugado hasta ahora ciertamente no ha mejorado las cosas. Sin embargo, el juego ha resurgido recientemente y lo que vimos revitalizó nuestro interés. De hecho, la intención parece ser hacer que esta legendaria serie de terror vuelva a ser popular, con un guiño a los muchos desarrollos recientes en el género.