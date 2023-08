Solo necesitas una moneda de euro para evitar una multa de más de 300: el truco que no te dirán los mecánicos

Con la llegada del verano aumentan los riesgos de recibir multas, pero hay un truco que te ayudará a ahorrar dinero. Solo un euro.

Ha sido un día complicado desde el punto de vista meteorológico, salvo que te guste el calor africano o el clima húmedo o ya estés de vacaciones y seguramente estas líneas se estén leyendo en la playa. No se puede negar que la lucha contra el ciclón africano que azotó al país es un problema para muchos, para los más débiles como los ancianos, pero en todo caso es difícil resistirlo, sobre todo para los que no usan o no pueden usar el aire. . acondicionamiento. Sin olvidar los problemas en el norte de Italia por las fuertes lluvias. En definitiva, un verano que sin duda recordaremos.



Sin embargo, los días de calor no acabarán pronto aunque sean los peores, pues el termómetro en algunas zonas de Bel Paese debe haber superado los cuarenta grados, temperaturas propias de países africanos o tropicales. Sin embargo, el período de verano siempre es un poco problemático para los automovilistas. Los propietarios de un coche eléctrico deben prestar atención a las baterías, ya que pueden perder su carga a estas temperaturas. Algo que los coches cero emisiones tienen en común con los endotérmicos, ya que lo mismo ocurre con los endotérmicos. Pero el problema es solo la bateria? Por supuesto que no.

¿Quién no ha conducido antes y el ordenador de a bordo indica un problema con la presión de los neumáticos? Algo que tienen en común muchos motoristas y es que en verano, debido a las temperaturas, es fácil que los neumáticos se desgasten o pierdan algo de presión. De hecho, esta temporada se montan neumáticos de verano en sustitución de los de invierno y el Código de Circulación es muy claro al respecto.

¿Evitar una fuerte multa? el truco es muy sencillo

Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado para evitar multas y sanciones, de 85 a 338 euros y dos puntos en la licencia.. Entonces, revisar los neumáticos es un proceso bueno y correcto, pero ¿cómo se hace? En primer lugar hay que tener en cuenta la profundidad de las muescas centrales, que no debe superar los 1,60 mm. Los neumáticos del mercado tienen un pomo en la parte inferior del canal y esto indica el estado de los neumáticos. Una vez alcanzado este límite, se deben cambiar.

¿Cómo sabe si necesita ir a un distribuidor de neumáticos o no? Hay un truco simple y sencillo según lo informado por Libero. Todo lo que necesitas es una moneda de euro, ponla en el canal y mira. Si las estrellas en el borde de la moneda son claramente visibles, es hora de detenerse..

Lo mismo ocurre con los neumáticos de invierno, pero habrá que usar la moneda de Euro 2. Además, esta vez será suficiente para ver si la llanta está fuera de la ranura.