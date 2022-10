“Solo entiendo quién pone el instalador en el disco” – Nerd4.life

Como hemos visto, alguien rompió claramente el primer día Dios de la guerra Ragnarokteniendo en cuenta que el juego se espera para unas dos semanas pero ya circulan algunas copias entre los usuarios, y en las últimas horas La reacción de Cory Barlog Sonny Santa Monica que empezó a entenderme Puede aprovechar solo un modo de instalación en el disco.

“Sabes, en este momento, realmente puedo entender los beneficios de tener una sola instalación en un disco físico”, escribió en Twitter el director y creador de God of War 2018. “Un minorista que vende el juego unas dos semanas antes del lanzamiento es realmente decepcionante, lo siento por los demás, que ahora tienen que evitar los spoilers si quieren poder jugar el juego sin expectativas, eso es una cosa”. tonto Estar en esa situación definitivamente no es la forma en que a Santa Mónica le gustaría manejar las cosas”.

Como se informó el viernes pasado, algunas copias de God of War Ragnarok ya están en circulación, lo que significa que Day One ha sido descifrado y hay spoilers en línea. Aparentemente, los desarrolladores recibieron esto de manera muy negativa y Barlog, en particular, intervino para mostrar toda su decepción.

Nótese también la reflexión sobre el hecho de que el instalador se coloca en disco: la práctica de distribuir juegos físicos que no contienen gran parte del juego en disco siempre ha sido vista negativamente por los usuarios que compran juegos en este formato, pero representa claramente a beneficio En esos casos. El hecho de distribuir discos que aún necesitan actualizaciones del primer día aunque puedan funcionar satisface el respeto de la fecha de lanzamiento que imponen los editores, que en este sentido corresponde al control directo que tienen sobre la distribución de copias digitales.

Esto es obviamente una provocación de Barlog, pero también hace comprensible cómo, por varias razones, más y más editores y equipos de desarrollo están adoptando sistemas similares cuando se trata de distribuir juegos físicos en disco. Es noticia estos días que también hay que la duración de God of War Ragnarok está completa al 100%.