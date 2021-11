Smart TV Samsung QLED de 75 pulgadas a mitad de precio

eso es En cuanto a Amazon, ya es Black Friday, incluso si quedan exactamente 20 días para el último viernes de noviembre (la fecha tradicional de compras del Black Friday en EE. UU.). para el deleite de los enamorados Televisión inteligente Ya hay muchos modelos con un porcentaje de cortes de dos dígitos. uno, sin embargo, pesa más que todos.

Estamos hablando de uno en el Samsung QE75Q70TATXZT, y Smart TV Samsung QLED De la serie Q70T en una versión de ben 75 pulgadas. cierto “gran bestia“(185,5 x 111,8 x 20,8 cm) Resolución 4K y Tecnología punto cuántico Para mejorar la visualización en color. Es uno de los mejores modelos de Samsung, y está bastante disponible en el mercado, si no buscamos un panel OLED. De hecho, los televisores OLED ofrecen una excelente reproducción del color, pero no son tan brillantes como las pantallas LCD, y definitivamente cuestan mucho más. Sin embargo, incluso este televisor Samsung QLED definitivamente tiene un costo no para todos, pero con el descuento en curso. precio se vuelve mucho menos.

Smart TV QLED de 75 pulgadas de Samsung: Especificaciones técnicas

Samsung QE75Q70TATXZT TV es un televisor inteligente con panel LCD con revestimiento QLED, que amplifica rendimiento de color sin reducir el brillo. Para el mismo propósito, este televisor Samsung también utiliza tecnología LED doble y el brillo adaptativo, gestionado por inteligencia artificial.

Inteligencia artificial, que a su vez es tratada por los poderosos Procesador cuántico 4K de Samsung. El mismo chip también se encarga de escalar el contenido por debajo de 4K, para que todos los programas, programas y películas se reproduzcan con la mejor resolución, independientemente de la resolución original. los frecuencia de actualización máximo 120 Hz.

completalo Conexión: 4 puertos HDMI (con eARC), 2 USB, Wi-Fi y Bluetooth, más una salida digital óptica para un sistema de audio externo. Hay un sintonizador para tierra digital DVB-T2 De los del satélite DVB-S2.

Sin embargo, desde el punto de vista del software, como en todos los televisores Samsung, también encontramos en el QE75Q70TATXZT de 75 pulgadas el sistema operativo propietario. TizenOS, para lo cual están disponibles Todas las aplicaciones Desde plataformas de streaming gracias a las cuales puedes conectar fácilmente un smartphone Samsung para aprovechar las funciones adicionales.

Samsung QE75Q70TATXZT: Amazon Luvta

Como puedes imaginar un producto de este nivel Cuesta mucho, ya mucho: el precio de catálogo es de 2499 euros. Sin embargo, quienes lo compren ahora en Amazon, se lo llevarán a casa con uno. Increible descuento: 1.199 euros (1.300 euros, -52%). Desafortunadamente, hay muy pocas piezas disponibles.

