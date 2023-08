Sky tv, escriba el código secreto en su control remoto, desbloquee la función oculta y resuelva un gran problema

No hay duda de que el mundo del entretenimiento televisivo y cinematográfico ha cambiado a lo largo de todos estos años.

De hecho, si hace unos años el monopolio lo representaban las cadenas de televisión, hoy la situación no es así, sino todo lo contrario: gracias a la llegada de Internet, de hecho, hemos asistido a una verdadera invasión de muchos plataformas de transmisiónliderada por gigantes como Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Apple TV+, etc.

A pesar del gran éxito de las plataformas de transmisión antes mencionadas, cielo Todavía puede resistir, brindando un servicio especial durante los últimos 20 años y más. De hecho, hoy nos vamos a centrar precisamente en Sky, centrándonos más en una función particular que está disponible dentro del propio control remoto Sky: averigüemos juntos qué es.

revolución del cielo

De hecho, es posible escribir código completamente secreto en cielo remotoY esta escritura le permite desbloquear funciones nuevas y sin modificar que le permiten resolver la mayoría de los problemas. Uno de los últimos servicios que ofrece la compañía es sin duda privado Cielo Qque te permite disfrutar de todo el catálogo de Sky también en otros dispositivos que no sean necesariamente la TV de tu casa, como smartphones, tablets, portátiles, etc., de forma totalmente gratuita y sencilla.

Sky Q es de hecho un servicio especial de Sky, disponible desde hace algunos años también en Italia, que permite, entre otras cosas, Graba tus programas y series de televisión favoritas, para que puedas revisarlos cuando quieras, en cualquier momento del día. Estas grabaciones se guardan dentro de un archivo.Disco duro decodificador SkyComo cualquier dispositivo con una capacidad máxima de almacenamiento. Entonces, puede suceder que haya acumulado demasiadas grabaciones en el disco duro del decodificador, y esto realmente puede ser un problema.

Truco de control remoto

Sin embargo, todo esto se puede solucionar gracias a cierto trabajo oculto, que fue realizado por la famosa estrella de TikTok. wade ramsey: escribir en realidad código 001 Junto con el control remoto Sky, es posible cancelar instantáneamente todas las grabaciones recopiladas hasta el momento en Sky Q, liberando así completamente el disco duro de todos los videos almacenados en él.

Les recordamos a todos que este es un proceso final e irreversible: así que tenga cuidado y verifique que no haya en usted programas o series de TV que le sean queridos, porque la eliminación es irreversible.